Das ADA System hat seinen zweiten deutschen Partner mit der Hadem Logistiksysteme GmbH gefunden

Die deutsche Firma Hadem Logistiksysteme GmbH und Inther Logistics Robotics (ILR) sind eine enge Kooperation bzgl. des ADA Systems eingegangen. Diese Maschine wird für Versand- und Verpackungslinien eingesetzt. Sie druckt, faltet und bringt Dokumente in einer Dokumententasche „Dokumente innenliegend“ an der Außenseite von Paketen an.

Das Ziel dieser Kooperation ist es, die Marktabdeckung in Deutschland zu erhöhen. Derzeit werden die ersten Maschinen europaweit durch Partner von Inther Logistics Robotics (ILR) realisiert. Dies Integration wir durch Systempartner erbracht, da das Kerngeschäft von ILR die Entwicklung und Fertigung von Logistiksystemen ist. Heute arbeitet ILR eng mit den folgenden Partnern zusammen:

Hadem Logistiksysteme GmbH (Germany)

Inther Group (Netherlands)

SRD Maschinenbau GmbH (Germany)

Es gibt viele Gründe einen ADA einzusetzen, wie zum Beispiel:

Automatisches Handling von Versanddokumenten: Lieferscheinen, Rechnungen etc..

Grenzüberschreitender Warenverkehr: Zolldokumente

E-Commerce/Einzelhandel – OEM Lieferungen: Aus Garantiegründen, z.B. bei Unterhaltungselektronik ist es wichtig, dass der Karton bis zur Ankunft beim Endnutzer nicht geöffnet wird. Dies kann auch zusätzliche Handling-Kosten sparen, wenn der Händler OEM Verpackungen nutzt anstatt Waren nochmals umzupacken.

E-Commerce – Rücksendungen: Kunden kaufen eher online wenn Rücksendungen bequem durchgeführt werden können. Wenn die Lieferschein-Dokumentenfolie über dem Retouren-Etikett angebracht ist, muss der Kunde keine zusätzlichen Anstrengungen erbringen um Rücksendungen durchzuführen. Weiterhin kann so die ursprüngliche Verpackung verwendet werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Produkte unbeschadet wieder zurückkommen.

Gesetze und Bestimmungen: In der Medizintechnik und bei einigen gefährlichen Stoffen ist es verpflichtend die Packliste an der Außenseite zu befestigen.

Aufgrund unterschiedlichster Gründe können viele Branchen / Länder vom ADA profitieren. Für weitere Informationen siehe https://www.documentapplicator.com/.