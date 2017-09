Eva Air erweitert Angebot auf der Strecke Wien-Taipei

Eva Air erhöht ihre Flugfrequenzen und nimmt mit März 2018 drei Direktflüge zwischen Wien und Taipei auf. Die bisherigen vier wöchentlichen Flüge von Wien via Bangkok nach Taipei bleiben unverändert bestehen.

Somit wird die private Taiwanesische Fluggesellschaft ab 10. März eine tägliche Verbindung ab Wien anbieten können: Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag via Bangkok nach Taipei und neu Montag, Donnerstag und Samstag nonstop nach Taipei. Eva Air wird die Strecke mit einer Boeing 777-300ER anbieten.

Die neuen Nonstop-Flüge ab Taoyuan International Airport (TPE) starten jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag um 23:30 Uhr und landen am jeweils nächsten Tag um 06:35 Uhr in Wien Schwechat (VIE). Der Rückflug verlässt Wien jeweils am Montag, Donnerstag und Samstag um 12:25 Uhr und landet in Taipei um 07:15 Uhr am nächsten Tag.

www.evaair.com

Quelle: oevz.com