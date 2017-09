Hamburger Startup Nüwiel jetzt im IKEA Accelerator

Als eines von zehn Teams hat sich das Hamburger Startup Nüwiel mit seinem elektrisch betriebenen Fahrradanhänger für den IKEA Accelerator qualifiziert.

Das Team von Nüwiel nimmt damit von September bis Dezember dieses Jahres am IKEA Bootcamp teil und verbringt die kommenden drei Monate im Produktentwicklungscenter in der schwedischen Kleinstadt Älmhult. „Grundlage für den Auswahlprozess war unser Anliegen, Unternehmen zu finden, die helfen können, Lösungen zu entwickeln, die für die vielen Menschen erschwinglich und erreichbar sind. Mit diesen Unternehmen wollen wir interagieren und eine positive Wirkung für den Planeten, die Menschen und die Gesellschaft erzielen“, erklärt Tony Sandelius, New Business & Innovation Manager bei IKEA of Sweden.

Arbeiten, wo die zukünftigen IKEA Produkte entstehen

IKEA arbeitet für das Programm mit Rainmaking Innovation zusammen. Die globale Unternehmerkooperative bringt ihre Erfahrung aus der Arbeit mit zahlreichen Startups mit in den Prozess ein. Der schwedische Konzern selbst bietet den Startups die Möglichkeit, den eigenen Prototypen-Shop und die Testlabore zu nutzen. IKEA Mitarbeiter stehen den Gründern unterstützend zur Seite. Jedes der zehn Unternehmen, das sich unter den 1.200 teilnehmenden Startups durchgesetzt hat, erhält darüber hinaus einen eigenen Mentor. Im Dezember 2017 endet das Programm. Dann sollen die Startup-Unternehmen ihre Ergebnisse bei IKEA of Sweden präsentieren. Der Konzern erhofft sich daraus viele neue Ideen für seine eigene Zukunft.

bkr/kk

