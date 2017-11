Hermes schafft zusätzliche Kapazitäten für Weihnachten

Im Zuge des florierenden Onlinehandels erwartet Hermes das mengenstärkste Weihnachtsgeschäft seiner Unternehmensgeschichte. Prognostiziert sind 15 Prozent mehr Sendungen als an Weihnachten 2016, an Spitzentagen bis zu 20 Prozent mehr. Das entspricht Tagesmengen von teils deutlich über zwei Millionen Sendungen. Um diesen rasanten Sendungsanstieg bewältigen zu können, führt Hermes erstmals Mengenobergrenzen für Onlinehändler ein. Zudem gehen noch im November zwei neue Logistik-Center in Berlin und Mainz in Betrieb. Fuhrpark und Belegschaft werden bundesweit aufgestockt.



„Wir erwarten ein Weihnachtsgeschäft, das die gesamte deutsche Logistikbranche vor eine Kraftprobe stellen wird. Um eine flächendeckende Versorgung trotzdem sicherzustellen, werden wir in Absprache mit einzelnen Onlinehändlern erstmals regionale Mengenobergrenzen einführen. Der Transport von Privatpaketen bleibt davon unberührt“, sagt Dirk Rahn, Geschäftsführer Operations von Hermes Germany. Die mengenstärksten Tage mit jeweils deutlich über zwei Millionen Paketen pro Tag erwartet Hermes für Anfang und Mitte Dezember.

Schon seit dem Spätsommer hatte Hermes so viele Sendungen transportiert wie zuletzt im Weihnachtsgeschäft 2016. In einzelnen Regionen führte die ungewöhnlich hohe Anzahl an Paketen lokal zu kurzfristigen Engpässen. Auch in den kommenden Wochen können aufgrund der sehr hohen Paketmengen vorübergehende Kapazitätsengpässe in einzelnen Paketzentren sowie in der Zustellung lokal nicht ausgeschlossen werden.

Dirk Rahn: „Kapazitäten sind immer endlich, das gilt für die Paketlogistik ebenso wie etwa für den Flug- und Bahnverkehr, aller Reserven zum Trotze. Besonders die Letzte Meile wird für die Branche immer mehr zum Nadelöhr: Der Arbeitsmarkt für Zusteller ist hierzulande de facto fast leer, auch weil es die Gratis-Versand-Mentalität auf Verbraucherseite kaum möglich macht, den Job des Paketzustellers finanziell attraktiver zu gestalten. Wir brauchen eine angemessene Preispolitik, die die Leistung der Paketdienste auch finanziell wertschätzt.“

Mehr Personal, mehr Fahrzeuge, mehr Paketzentren

Hermes erhöht seine bundesweiten Transportkapazitäten bis Mitte Januar 2018 deutlich, um Versandspitzen abzufedern. Der Fuhrpark wird um rund 3.500 Fahrzeuge erweitert, die vor allem in der Zustellung zum Einsatz kommen. Auch personell wird aufgestockt: Bis zu 6.000 zusätzliche Voll- und Teilzeitmitarbeiter unterstützen in der Zustellung sowie in den Logistik-Centern und Depots. Die Anstellung erfolgt über befristete Arbeitsverträge oder tarifgebundene Zeitarbeitsfirmen.

Noch im November gehen zwei neue Logistik-Center ans Netz. Das Logistik-Center in Mainz wurde Ende September eröffnet und startet nun in den Regelbetrieb. Der Start des zweiten neuen Standortes in Ketzin bei Berlin wurde angesichts der prognostizierten Paketmengen auf Mitte November vorverlegt. Beide Standorte können perspektivisch jeweils bis zu 25.000 Sendungen pro Stunde verarbeiten und erhöhen die regionalen Kapazitäten deutlich. Mitte November beginnen zudem in Hamburg die Bauarbeiten für ein weiteres neues Verteilzentrum. Gemeinsam mit dem im Mai eröffneten Logistik-Center in Bad Rappenau sind die neuen Standorte Teil eines 300 Millionen Euro schweren Infrastrukturprogramms, das Hermes 2014 gestartet hat.

