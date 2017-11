Iggesund-Kartonfabriken erhalten bestes Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis

Die beiden Kartonfabriken von Iggesund Paperboard – im schwedischen Iggesund und im englischen Workington – haben bei einer Bewertung durch die Rating-Agentur EcoVadis das beste Nachhaltigkeitsrating erhalten. EcoVadis betreibt die führende Plattform zur Beurteilung und Benotung von Lieferanten globaler Unternehmen und hat bereits mehr als 25.000 Lieferanten bewertet. Zu den Unternehmen, die mit EcoVadis arbeiten, gehören Coca Cola, Johnson & Johnson, Nestlé, L’Oréal und Heineken.

„Dies ist nicht die erste Bestätigung, dass Iggesund Paperboard und unsere Muttergesellschaft Holmen Group über ein sehr leistungsfähiges Nachhaltigkeitsprogramm verfügen“, erklärt Johan Granås, der Sustainability Communications Manager im Werk Iggesund. „Im Laufe der Zeit haben sich die Nachhaltigkeitsthemen gewandelt und umfassen nun nicht mehr nur rein ökologische Aspekte, sondern den gesamten Bereich der Nachhaltigkeit einschließlich aller finanziellen und sozialen Dimensionen.“

Bereits in den letzten zehn Jahren war die Holmen Group laufend in den Listen über die 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt vertreten, die vom UN Global Compact und den Corporate Knights geführt werden. Die Holmen Group wurde im Rahmen des Carbon Disclosure Project (CDP) auch mehrfach als führender Konzern im Kampf gegen den Klimawandel hervorgehoben.

„Es wird immer wichtiger, die eigene Nachhaltigkeitsarbeit dokumentieren zu können, damit die Kunden wissen, wo man in dieser Hinsicht steht. Und hier kommt die EcoVadis-Plattform ins Spiel“, so Granås. „EcoVadis und ähnliche Systeme tragen in hohem Maße zur Vereinfachung des Informationsaustausches zwischen Kunden und Lieferanten bei.“

„Ich könnte sofort Geschäftsabschlüsse nennen, bei denen die Nachhaltigkeit von Iggesund ein entscheidender Faktor war, und die Bedeutung dieser Themen wird künftig noch zunehmen“, fügt er hinzu.

Erstklassige Nachhaltigkeitsarbeit ist eine wichtige Voraussetzung, um Geschäftsabschlüsse mit großen Marken tätigen zu können, die häufig eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Gesellschaft einnehmen.

„Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden, die Markeninhaber und wir selbst alle Gewinner dieses Trends zu größerer Offenheit in puncto Nachhaltigkeit sind“, betont Granås. „Und natürlich ist es schön zu sehen, dass wir bereits heute ganz oben mitspielen.“

Über Iggesund Paperboard:

Iggesund Paperboard gehört zum schwedischen Forstwirtschaftskonzern Holmen, einem der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt, die im United Nations Global Compact Index gelistet sind. Der Umsatz von Iggesund beträgt gut 500 Millionen Euro. Das Premiumprodukt Invercote wird in mehr als 100 Länder verkauft. Mit Invercote und Incada bietet das Unternehmen zwei Markenfamilien an, die beide im Spitzenbereich ihres jeweiligen Segments angesiedelt sind. Seit 2010 hat Iggesund mehr als 380 Millionen Euro in die Erhöhung der Energieeffizienz und die Reduzierung der fossilen Emissionen aus der eigenen Produktion investiert.

Iggesund und die Holmen Group melden alle fossilen Kohlenstoffemissionen an das Carbon Disclosure Project. Die Umweltdaten sind wesentlicher Bestandteil eines Jahresberichts, der der höchsten Stufe der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Rahmen der Global Reporting Initiative entspricht. Iggesund wurde 1685 als Eisenhütte gegründet, stellt jedoch seit mehr als 50 Jahren Karton her. In den beiden Kartonfabriken von Iggesund in Nordschweden und Nordengland sind 1500 Mitarbeiter beschäftigt.

