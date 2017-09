Lufthansa feiert 50-jähriges Jubiläum in Budapest

Das jüngste Großraumflugzeug der Welt, der Airbus A350, landete erstmals am 8. September am Liszt Ferenc International Airport in Budapest. Das hochmoderne Flugzeug von Lufthansa flog in die ungarische Hauptstadt, um den 50. Jahrestag der deutschen Fluggesellschaft zu feiern, die ihren ersten Linienflug in die vier mittel und osteuropäischen Städte Belgrad, Budapest, Bukarest und Zagreb startete.

„Mittel- und Osteuropa ist eine Region von zentraler Bedeutung für die Lufthansa-Gruppe, wo die Fluggesellschaften Austrian, Brussels, Swiss und Lufthansa einen bedeutenden Anteil am Verkehr haben. Im Jahr 2017 bieten sie etwa 550 Flüge pro Woche in 16 Städte in Kroatien, Ungarn, Rumänien und Serbien, was um 7 Prozent mehr ist als im Vorjahr“, erläuterte Peter Pullem, Senior Director Sales für die Region Mittel-, Ost- und Südosteuropa bei der Lufthansa Group.

Die deutsche Fluggesellschaft beschloss im Jahr 2013, 59 hochmoderne Flugzeuge zu einem Gesamt-Listenpreis von EUR 14 Mrd. zu erwerben. Basierend auf dieser Entscheidung werden 34 Boeing 777-9X und 25 Airbus A350-900 Passagierflugzeuge Teil der Lufthansa-Großflottenflotte. Der erste Airbus A350 wurde im Februar an Lufthansa ausgeliefert. Die Lufthansa Airbus A350-Flotte ist in München stationiert und fliegt nach Boston, Delhi, Mumbai und ab dem 12. September auch nach Hongkong.

Budapest hat für die Lufthansa-Gruppe eine zentrale Bedeutung. Es ist eine der wenigen Hauptstädte der Welt, die nicht nur die fünf Lufthansa Airlines Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Eurowings, sondern auch Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und Lufthansa Systems beherbergen.

Spezialisiert auf die Instandsetzung und Instandhaltung von Schmalrumpfflugzeugen mit 410 Mitarbeitern installiert Lufthansa Technik nun im Frühjahr die Antennen für den Onboard-Internet-Service der Lufthansa-Gruppe. Lufthansa System, ein Luftfahrt-IT-Entwickler mit mehr als 300 Mitarbeitern, bietet innovative Lösungen wie eine Transferzeit-App zur Erhöhung der Passagierfreundlichkeit.

www.bud.hu; www.lufthansa-group.com

Quelle: oevz.com