LZS in Leobersdorf wird um 2,5 Mio. Euro ausgebaut

„Ihre Logistik ist bei uns in den besten Händen“, lautet der Leitspruch von Gerfried Greylinger, Kurt Menhofer und Alexander Menhofer. Um zusätzliche Mehrwerte für die Kunden zu schaffen, investiert das von dem Trio geführte LZS Logistikzentrum Süd jetzt 2,5 Mio. Euro in den Ausbau der Lagerkapazität am Firmensitz im niederösterreichischen Leobersdorf.

Geplant ist die Errichtung von zwei neuen Objekten mit jeweils rund 3.000 m² gedeckter Fläche. Am 11. September erfolgte der Spatenstich für die erste Halle, deren Inbetriebnahme Anfang 2018 geplant ist. „Außerdem bekommen wir eine Photovoltaikanlage mit 2,5 MW Produktionsleistung, wovon ein Teil in das öffentliche Stromnetz einfließen wird“, sagt Geschäftsführer Alexander Menhofer MSc.

Aktuell bewirtschaftet das 1999 gegründete Familienunternehmen mit 20 fixen Mitarbeitern und rund 10 Saisonarbeitskräften Lagerhallen mit 14 Meter Innenhöhe und einer Kapazität für 25.000 Paletten auf 24.000 m² Fläche in Leobersdorf und ein 6.000 m² großes Außenlager im Weikersdorf. Beide Standorte sind laut Alexander Menhofer voll ausgelastet.

Als Outsourcing-Partner der Industrie koordiniert das LZS Logistikzentrum Süd alle Prozesse im Zusammenhang mit der Werksentsorgung bis hin zur IT-gestützten MHD- und Chargenverfolgung. Dabei reicht der Bogen von der Abholung der Fertigwaren mit Lkw über die Lagerhaltung mit Zusatzdiensten wie Umpacken, Verpacken, Sortieren, Kommissionieren und Co-Packing bis zur Versandabwicklung durch die eigene Speditionsabteilung.

www.lzs.at

Quelle: oevz.com