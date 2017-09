Mit künstlicher Intelligenz schneller ans Ziel: European Gateway Services setzt Quintiq-Software für synchromodale Transporte ein

Der intermodale Servicedienstleister European Gateway Services (EGS) setzt künftig auf die intelligente Software von Quintiq, einem Unternehmen der Dassault Systèmes Gruppe und weltweit führend in der Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O). EGS wird die Software in einem neuen, synchromodalen Tourenplaner verwenden, der bisherige Standardplanungsstrategien ablöst. Somit kann das Unternehmen jederzeit die aktuell beste Kombination aus Verkehrsträgern und Route für eine bestimmte Ladung und einen bestimmten Kunden ermitteln.

EGS verfügt über ein umfassendes, integriertes Netzwerk für Transporte von und ins europäische Hinterland. Über Straße, Schiene und Binnenwasserstraße verbindet das Unternehmen die beiden Terminals der Muttergesellschaft Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) sowie weitere Tiefseeterminals im Hafen Rotterdam und Antwerpen mit Inlandterminals der EGS und weiteren Betreibern.

Effiziente Synchromodalität dank Quintiq-Technologie

Die Angebote der EGS unterscheiden sich maßgeblich von anderen intermodalen Dienstleistern in Europa: Während diese zumeist feste Routen auf vordefinierten Verkehrsträgern und Strecken offerieren, bietet EGS speziell zugeschnittene verkehrsträger- und routenneutrale Transportlösungen. Zum Zeitpunkt des jeweiligen Transportauftrags wählt EGS die dann jeweils zuverlässigste, effizienteste und nachhaltigste Route für den Kunden aus.

Eine solche dynamische Planung sogenannter synchromodaler Transporte ist mit traditionellen Tools oder Excel-Anwendungen nicht möglich, da die Fähigkeiten der Standardtechnologien begrenzt und die Kapazitäten des Planers eingeschränkt sind.

Mit dem Einsatz der Quintiq-Software werden diese Beschränkungen überwunden. Planer können jetzt einen deutlich höheren Grad an Komplexität meistern. Die Lösung wertet dafür extrem schnell und dynamisch alle möglichen Verkehrsträger und Routen aus. Die eingesetzte künstliche Intelligenz erlaubt eine umfassende Suche in Echtzeit, sodass das System die jeweils beste Lösung hinsichtlich Kosten, zeitgerechter Lieferung, Kapazitätsnutzung und anderer definierter KPI des Kunden ermitteln kann.

Echtzeit-Optimierung liefert echte Vorteile

Die Quintiq-Software greift auf alle notwendigen Daten von European Gateway Services und des angeschlossenen Netzwerks in Echtzeit zu. Somit wird sichergestellt, dass die gewählte Transportlösung auch dann optimal bleibt, wenn externe Faktoren wie zum Beispiel Verspätungen das EGS-Netzwerk beeinträchtigen. Dies führt zu einem wachsenden Netz an effizienten, zuverlässigen und nachhaltigen Verbindungen.

Rob van Egmond, CEO bei Quintiq, sagte dazu: „Die Stärke von Synchromodalität liegt in der Balance von Effizienz und Kundenservice. Steigende Komplexität und wachsender Umfang der Supply Chain sind große Herausforderungen. Genau hier setzt die künstliche Intelligenz von Quintiq an. Sie versetzt EGS in die Lage, diese Komplexität erfolgreich zu meistern.“