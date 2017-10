Mosolf kauft SAT Sächsische Autotransport und Service GmbH

Die Mosolf Group hat alle Anteile an der SAT Sächsische Autotransport und Service GmbH erworben. Damit wird aus dem 1991 als 50:50-Joint-Venture mit der Schnellecke Group gegründeten Automobillogistikunternehmen eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Mosolf Group.

Der Fahrzeuglogistiker Mosolf übernimmt die 50-Prozent-Anteile der Schnellecke Group an der SAT Sächsische Autotransport und Service GmbH. Die Standorte Glauchau, Gößnitz, Rackwitz und Zwickau werden damit vollständig in das Netzwerk der Mosolf Group integriert. „Damit vollzieht Mosolf den nächsten logischen Schritt hin zu einer einfacheren und kundenorientierteren Netzstruktur“, so Dr. Jörg Mosolf, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der Mosolf SE & Co. KG.

Für Kunden und Mitarbeiter der SAT Sächsische Autotransport und Service GmbH ändert sich durch den Anteilswechsel grundsätzlich nichts. Sämtliche Geschäfte und Aktivitäten im Bereich der Automobillogistik werden wie gewohnt fortgeführt. Mike Leichsenring und Wolfgang Göbel sind weiterhin Geschäftsführer der SAT Sächsische Autotransport und Service GmbH. Änderungen wird es aber im Bereich der Innen- und Außendarstellung geben. Sukzessive wird auf das aktuelle Corporate Design der Mosolf Group umgestellt. So werden auch die grünen Fahrzeugspezialtransporter ihrem Zyklus entsprechend durch die für Mosolf bekannten blauen Lkw ersetzt.

Das Unternehmen SAT Sächsische Autotransport und Service GmbH wurde 1991 am Standort Zwickau/Glauchau als Gemeinschaftsunternehmen zwischen der Horst Mosolf GmbH & Co. KG, Kirchheim unter Teck, und der Internationalen Spedition Rolf Schnellecke, Wolfsburg, mit je 50-Prozent-Anteilen gegründet.

Heute übernimmt die SAT Sächsische Autotransport und Service GmbH an ihren Standorten die komplette logistische Abwicklung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen für Hersteller, Händler und Flottenbetreiber sowie die Funktion des Releasing Agent im Volkswagen-Werk Zwickau/Mosel. Auf einer Fläche von insgesamt 47,2 ha werden an den Standorten in Glauchau, Gößnitz, Rackwitz und Zwickau sowie im Werk Zwickau/Mosel jährlich über 545.000 Fahrzeuge umgeschlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auf 7.000 Quadratmetern Werkstattfläche fahrzeugspezifische Services wie PDI, SMART-Repair, Lackierung, Beklebung oder Aufbereitung an.

Quelle: Mosolf Group

Quelle: mylogistics.net