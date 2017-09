Neuer Ekol Ganzzugservice zwischen Triest und Zeebrügge

Erst vor drei Wochen kündigte Ekol Logistics die Eröffnung eines neuen Ganzzugs zwischen Budapest und Köln an, der ersten Zuglösung für den Ost-West-Korridor von Ekol. Nun kündigt das Unternehmen die Einführung eines neuen Ganzzugs zwischen Zeebrügge, Belgien, und Triest, Italien, an. Diese neue Verbindung unterstützt weiter die Erweiterung des Netzwerks von Ekol im Süd-Nord-Korridor zur Verbindung seiner strategischen Märkte.

„Wir verfolgen unsere Strategie weiter, um mehr und mehr intermodale Verbindungen innerhalb von Europa anbieten zu können. Wir haben im Januar 2017 mit dem Triest-Kiel-Zug eine Verbindung zwischen dem Mittelmeer und der Ostsee geschaffen. Jetzt freuen wir uns, unseren Kunden eine neue Direktverbindung zwischen dem Mittelmeer und der Nordsee anbieten zu können. Dieser neue Ganzzug wird der erste Direktzug sein, der die Türkei, Iran und den Nahen Osten mit den Benelux-Ländern, Frankreich und dem gesamten Großbritannien (England, Schottland, Wales und Irland) in einem vollständig grünen Modus ohne einen einzigen LKW- Fahrer verbindet.“ – erklärte Alaa Jennane, Direktor für Engineering Business Development bei Ekol.

Der Zug wird zweimal wöchentlich vom Triester EMT Terminal abfahren. Diese neue Lösung ermöglicht den Transport unterschiedlicher Arten von Einheiten, wie z.B. Megatrailern, Containern und Wechselbehältern.

„Dank der Zusammenarbeit mit dem Hafen Zeebrügge und unserem strategischen Partner P&O Ferries können wir mit P&O Ferries Sendungen in unterschiedliche Hauptregionen in England (Tilbury, Hull, Teesport) und mit anderen Partnern an andere Bestimmungsorte transportieren. Wir sind sehr stolz darauf.“ – erklärte Alaa Jennane.

www.ekol.com

Quelle: oevz.com