Rail Cargo Group expandiert weiter in den Fernen Osten

Die Rail Cargo Group (RCG) – Güterverkehrssparte der ÖBB – setzt ihre Strategie der Internationalisierung konsequent fort. Mit der ersten Zugsverbindung von Taiyuan (Provinz Shanxi in China) bis nach Lugo (Provinz Ravenna in Italien) wurde nun ein weiteres Kapitel im Rahmen der Expansionsoffensive aufgeschlagen.

Im Auftrag der China Railway Container Transportation Corp. Ltd (CRCT) – Tochter der chinesischen Eisenbahn – wickelte Rail Cargo Operator den rund 10.400 Kilometer langen Transport von insgesamt 41 Containern auf der Schiene ab und beförderte dabei unter anderem Güter der Automotive-Branche. Nachdem der Containerzug in China gestartet war, führte die Strecke durch Kasachstan, Russland, Weißrussland, Polen, Tschechien und Österreich bis nach Italien zum Terminal in Lugo. Anschließend organisierte die RCO in enger Zusammenarbeit mit dem Terminal Lugo die Lkw-Zustellung an die diversen Werksstandorte.

Neben der Premiere des Verkehrs von China nach Italien wird gegenwärtig bereits ein Zug pro Woche aus Changsha (China) nach Budapest (Ungarn) gefahren, wobei die Züge ab Dobra (Slowakei) bis Budapest in RCG-Eigentraktion unterwegs sind. Ebenfalls wird künftig auch die Route über Kaliningrad eine bedeutende Rolle für Verkehre zwischen China und Europa spielen. Die RCG fahren derzeit bereits fünf Züge pro Woche zwischen Kaliningrad und der Slowakei und die RCG werden Kaliningrad als HUB für die China- und GUS-Verkehre nutzen.

Die Rail Cargo Group untermauert mit dem wachsenden Angebot an Bahnlogistikleistungen in Richtung fernen Osten und Zentralasien die Strategie der Internationalisierung über europäische Grenzen hinweg. So fahren aktuell zwei Züge pro Monat von der Slowakei nach Kasachstan. Darüber hinaus soll ab 2018 wöchentlich ein Zug von Deutschland aus den Iran erreichen – der erste Test-Zug für jene Route startet im Herbst 2017.

Quelle: oevz.com