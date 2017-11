Neuer Lkw-Fahrsimulator: Migros kauft ersten SiFaT-Fahrsimulator für Verteilerverkehr

– Lebensmittel-Genossenschaft schult alle 140 Fahrer

– Ziel: Weniger Sprit, weniger Verschleiß, weniger Unfälle

– Training wird ergänzt durch wöchentliche Rückmeldungen per Fahrer-App und individuelle telefonische Fahreransprache

Die SiFaT Road Safety GmbH hat einen neuen Profi-Fahrsimulator für mittelschwere Lkw entwickelt. „Fahrer sitzen in der neuen Simulator-Generation beispielsweise im Cockpit eines Mercedes-Atego und absolvieren effiziente Eco-Trainings für den Verteilerverkehr“, sagt SiFaT-Geschäftsführer Klaus Haller. Das Unternehmen, das in Berlin Lkw-Fahrsimulatoren für den professionellen Einsatz bei Speditionen, Werkverkehrs-Fuhrparks, Fahrschulen und Rettungsdiensten entwickelt und baut, schließt damit die Lücke zwischen ihren etablierten Simulator-Lösungen für Transporter und für Schwer-Lkw. Der erste Simulator der neuen Modellreihe wurde in die Schweiz verkauft. Die Genossenschaft Migros Ostschweiz will damit alle ihre 140 Fahrer mit regelmäßigen Trainings darin unterstützen, weniger Sprit zu verbrauchen, die Lkw schonender zu fahren und Unfälle zu vermeiden. Damit die Fahrer ihre Trainingserkenntnisse dauerhaft umsetzen und ihre Fahrweise weiter verbessern können, wird die Schulung ergänzt durch ein regelmäßiges Fahrerfeedback über die von SiFaT entwickelte Fahrer-App SiDoT sowie durch vertiefende und motivierende, persönliche Gespräche mit einer SiFaT-Fahrtrainerin.

SiTaT nutzt Telematikdaten für individuelles Fahrerfeedback

„Wir haben uns für SiFaT entschieden, weil uns sowohl die einzelnen Schulungskom-ponenten wie auch deren Zusammenspiel überzeugt haben“, sagt Adrian Stickel, Leiter Spedition der Migros Ostschweiz. „Das fängt beim Simulator an, den die Fahrer aufgrund seines echten Cockpits und seiner Leistungsfähigkeit schätzen und akzeptieren. Damit sich die Trainingseffekte nachhaltig wirken, erhalten unsere Fahrer über eine App eine regelmässige Rückmeldung zu ihrem Fahrverhalten und haben zudem die Möglichkeit, ihre Leistung mit einem externen Trainer zu besprechen.“ Für die Rückmeldungen über die App wertet SiFaT einmal wöchentlich die Telematikdaten des Migros-Fuhrparks fahrerbezogen aus. Jeden Dienstag stehen die individuellen Ergebnisse der Auswertung bei Arbeitsbeginn der Fahrer zur Verfügung.

Fahrer-App zeigt auch Nutzung von Tempomat und Retarder an

Si­DoT – der offizielle Name der Fahrer-App steht für SiFaT Driver Optimization Tool – zeigt den Lkw-Profis mit Hilfe ausgewählter Kennziffern an, wie effizient sie bereits fahren und wie sie sich weiter verbessern können. Dazu zählt der Durchschnittsverbrauch, der Strecken­anteil mit mehr als 80 km/h, die Zahl der Kick-Downs (vollständiges Durchtreten des Gaspe­dal), der Anteil der Rollphasen (Fahren ohne Gas) oder die Nutzung von Tempomat und Retarder. Damit die Fahrer ihre aktuellen Werte einschätzen können, werden Werte vergangener Wochen angegeben. Möglich sind auch Zielwerte oder Vergleichswerte mit dem Fuhrparkdurchschnitt oder (anonymisierte) Fahrerrankings.

Für die ersten 25 Fahrer, die die Simulatorgrundschulung erhalten haben, hat die Migros Ostschweiz zusätzlich ein Paket für persönliche Fahrerfeedbacks gebucht. Jeder Fahrer ruft dabei einmal im Monat Susanne Kochmann an. Die SiFaT-Fachfrau saß selbst mehrere Jahre lang hinterm Lkw-Steuer, ist Trainerin für Stressmanagement und NLP (Neurolinguistisches Programmieren) und steht den Fahrern montags bis donnerstags zwischen 7 und 18 Uhr zur Verfügung. Sie hat Zugriff auf die SiDoT-Daten des jeweiligen Fahrers, mit dem sie telefoniert, und kann ihn gezielt auf bestimmte Dinge ansprechen, die er gut gemacht hat oder verbessern kann. „Ich gehe meistens übers Lob, denn meine Aufgabe ist es weniger, mit gestandenen Fahrern langwierig konkrete Verbesserungstipps zu diskutieren, als sie zu motivieren, die App aktiv zu nutzen und ihre eigenen Verbesserungspotenziale auszuschöpfen. Wenn die Fahrer dann selbst Interesse an den App-Zahlen gewinnen und sie als persönliche Hilfestellung begreifen, ist das Ziel erreicht.“

Über SiFaT Roadsafety:

Die SiFaT Road Safety GmbH entwickelt, baut, verkauft und vermietet Lkw-Fahrsimulatoren für den professionellen Einsatz bei Speditionen, Werkverkehrs-Fuhrparks, Fahrschulen und Rettungsdiensten. Die Schulung an SiFaT-Simulatoren ergänzt die praktische Aus- und Weiterbildung von Berufskraftfahrern effizient und umweltfreundlich und wird besonders von gestandenen LKW-Profis geschätzt. Hauptgründe sind, dass die SiFaT-Simulatoren die Arbeitsplätze von Fahrern nicht virtuell nachbilden, vielmehr findet das Training in Original-Fahrerkabinen, beziehungsweise Cockpits von Mercedes-Benz, MAN oder Scania statt. Weil die LKW-Führerhäuser auf einer Bewegungs-Plattform installiert sind, erleben die Fahrer bei den Trainings realistisch, wie sich der LKW etwa in Kurven oder beim Bremsen verhält. Für besondere Effizienz sorgt die Tatsache, dass die Trainings stattfinden können, ohne dass ein LKW gefahren werden muss und Sprit verbraucht. Nicht zuletzt werden in den individuell auszuwählenden Trainingseinheiten gezielt Situationen geübt, die für den Alltag der jeweiligen Fahrer relevant sind. Die Schwerpunkte der SiFaT-Trainings werden auf Kundenwunsch gesetzt, beispielsweise bei Effizienz und Sprit sparen, Sicherheit oder Blaulichtfahrten. Dabei hat SiFaT spezielle Simulatoren für Transporter, Verteiler-Lkw und Schwer-Lkw entwickelt. SiFaT unterweist auch externe Fahrertrainer in der Simulatorschulung. Dadurch können Kunden die Trainings mit ihren eigenen Fahrlehrern anbieten. Mehr Informationen unter www.sifat-roadsafety.de.