UPS tritt Verbund für Blockchain-Standards in der Logistik bei

UPS hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen dem Verbund Blockchain in Trucking Alliance (BiTA), beigetreten ist, einem Forum zur Entwicklung der Blockchain-Technologie und zur Fortbildung für die Frachtverkehrsbranche. Mehr als 300 Unternehmen haben bereits einen Mitgliedschaftsantrag bei BiTA gestellt.



UPS hat die Notwendigkeit erkannt, Branchenstandards und -protokolle einzurichten, damit Blockchain-Plattformen zusammen mit etablierten Technologien betrieben werden können. Künftig werden Blockchain-Standards und die Zusammenarbeit von Unternehmen Logistikstrategien unterstützen. Diese ermöglichen es den Kunden von UPS, an Handel und Finanzwirtschaft weltweit teilzunehmen.

„Für Blockchain gibt es vielfältige Anwendungen in der Logistikbranche, insbesondere im Hinblick auf Lieferketten, Versicherungen, Zahlungen, Revisionen und Zollabwicklung“, sagt Linda Weakland, Director of Enterprise Architecture and Innovation bei UPS. „Diese Technologie hat das Potenzial, Transparenz und Effizienz bei Versendern, Frachtführern, Maklern, Verbrauchern, Anbietern und anderen Stakeholdern in der Lieferkette zu steigern.“

Da UPS in Kapazitätserweiterungen und führende Betriebstechnologien investiert, um das intelligente Logistiknetzwerk der Zukunft aufzubauen, betrachtet das Unternehmen Blockchain als eine wirklich disruptive Technologie, die viele Facetten des weltweiten Handels verändern könnte.

Insbesondere will UPS Blockchain-Anwendungen im Zollabwicklungsgeschäft einsetzen. Das Unternehmen ist einer der größten Zollagenten der Welt und eines der wichtigsten Ziele seiner Zollabwicklungsstrategie ist die Digitalisierung von Transaktionen. Die Blockchain-Technologie würde dabei helfen, die Genauigkeit von Transaktionen zu verbessern und teilweise noch bestehende papierlastige manuelle Vorgänge zu ersetzen. Davon werden alle an diesen Transaktionen Beteiligten profitieren. Eine solche Anwendung wäre hochgradig sicher und würde wertvolle Effizienz für Versender schaffen, die UPS für die Zollabwicklung nutzen.

UPS will die Blockchain-Technologie wirksam einsetzen, um die Ausführung und Sichtbarkeit von sicheren Transaktionen zwischen UPS, seinen Kunden und den Zollbehörden zu ermöglichen. Blockchain ist eine digitale Datenbank, die durch Kryptographie verlinkte und gesicherte Blöcke verwendet, und dazu genutzt werden kann, um über Informationen und Vermögenswerte Buch zu führen. Hierzu gehören Sachanlagen wie Transportcontainer oder virtuelle Vermögenswerte wie digitale Währung.

Quelle + Bildquelle: UPS

Quelle: mylogistics.net