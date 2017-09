Neues Europa-Netzwerk für Stückgutfracht bei DB Schenker

Der integrierte Transport- und Logistikdienstleister DB Schenker hat sein europäisches Landverkehrsnetz durch eine neue Netzwerkstruktur weiter gestärkt und zwei neue, europaweite Produkte im Bereich Stückgutfracht eingeführt.

Ab sofort werden täglich Verbindungen zwischen allen europäischen Wirtschaftszentren angeboten. Das ermöglicht europäischen Unternehmen eine schnellere Distribution und damit mehr Flexibilität bei der Produktion. Ferner können die Kunden nun zwischen zwei einfachen, europaweit einheitlichen Produkten wählen: DB SCHENKERsystem und DB SCHENKERsystem premium.

Die neue Netzwerkstruktur, in allen 430 Landverkehrsstandorten in 38 europäischen Ländern, soll der steigenden Nachfrage nach internationalen Transporten gerecht werden. Die Laufzeiten zwischen den großen europäischen Wirtschaftszentren werden sich dadurch beträchtlich verringern – in einigen Fällen liegen sie schon jetzt bei 24 Stunden.

Über 20.000 Mitarbeiter vernetzen mit dem neuen paneuropäischen Stückgutnetzwerk Europas Wirtschaft. Täglich werden rund 300.000 Sendungen für europäische Unternehmen transportiert. Über 32.000 Linienverkehre verbinden Europa wöchentlich und mit Hilfe der TrackingTechnik kann der Status der Sendung konstant, von jedem Ort und zu jeder Zeit, verfolgt werden.

www.dbschenker.de

Quelle: oevz.com