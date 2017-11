Panalpina: Mehr Platz für mehr Möglichkeiten in Prag

Panalpina ist in den letzten Jahren in Tschechien rasch gewachsen. Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, beschloss das Unternehmen, seine drei Lagerstandorte in einer Anlage mit 7.000 m² im modernen Logistikzentrum in Pavlov (Panattoni Park Prague Airport II) in der Nähe des Flughafen Václav Havel in Prag zusammenzulegen. Der Umzug an diesen strategischen Standort ermöglicht es Panalpina, Sendungen an Kunden in ganz Europa und auf der ganzen Welt effizienter zu liefern und so tschechische Exporte zu erleichtern.

„Alles an einem Ort zu haben, steigert unsere Effizienz und bringt beispiellose Flexibilität und operative Synergien. Jetzt haben wir mehr Platz für Logistik-Mehrwertdienste, damit wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten können“, so Robert Sgariboldi, Country Manager für Tschechien und die Slowakei bei Panalpina.

Panalpinas Luftfrachtmenge, die ab dem Flughafen Prag geflogen wird, überschreitet regelmäßig 200 Tonnen pro Monat. Das Unternehmen gehört damit zu den drei führenden tschechischen Luftfrachtspediteuren laut Statistiken der IATA (International Air Transport Association). Die mit Abstand höchsten Volumina stammen aus der Automobilindustrie, wobei Telekommunikation an zweiter Stelle steht und Hightech an dritter Stelle.

Dienstleistungen wie Kommissionieren und Verpacken, Etikettieren, Qualitätsprüfung, Lagerverwaltung mit vollständiger Bestandsübersicht gehören zum Standard, und Panalpina bietet noch mehr. Bei der Versendung von Telekommunikationsinfrastrukturgeräten für einen seiner Kunden organisiert das Unternehmen nicht nur Lieferungen zum Standort, sondern lädt auch die neueste Software hoch.

„Unser Wachstum liegt sogar über den Erwartungen, weshalb wir bereits über eine Ausweitung der Mietflächen verhandeln, um alle zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden abzudecken“, so Robert Sgariboldi.

Quelle: oevz.com