Premiere für neue Schiffsladeplattform im Ennshafen

Am 16. Oktober 2017 wurde von der Firma Fixkraft das erste Schiff an der neu errichteten Ladeplattform gelöscht. Der Koppelverband „New York“ hatte 1.800 Tonnen Sojaschrot aus Rotterdam an Bord.

Die Ladeplattform wurde von der Ennshafen OÖ GmbH errichtet und Anfang Oktober 2017 an den Umschlagbetrieb Fixkraft-Futtermittel GmbH zur Nutzung übergeben. Die Schiffsumschlaganlage umfasst eine Größe von 23 x 12 Meter und wurde mit vier Anlegedalben errichtet.

Die neue Ladeplattform trägt die Bezeichnung „Kai 13“. Die Firma Fixkraft setzt mit dieser Umschlagmöglichkeit verstärkt auf die Anlieferung ihrer Rohstoffe über den Wasserweg.

www.ennshafen.at

Quelle: oevz.com