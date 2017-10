Produktionssynchrone Logistikprozesse: Walter Schmitt führt Warehouse Management System von inconso ein

An den Standorten Bietigheim, Durmersheim, Germersheim und Mannheim setzt die Walter Schmitt GmbH bei der bedarfsgerechten Motoren‑, Getriebe- und Achsenbelieferung seit Kurzem auf eine branchenspezifische Warehouse Management Lösung des Logistiksoftwarespezialisten inconso. Für die anspruchsvolle produktionssynchrone Steuerung von Teilen für die Nutzfahrzeugproduktion (Sequenzbelieferung) wird auf die Branchenlösung inconsoWMS Automotive zurückgegriffen, die im Aggregate-Sequenzier-Center (ASC) im württembergischen Durmersheim und im rheinlandpfälzischen Germersheim in den letzten Monaten schrittweise erfolgreich in Betrieb gegangen ist.

inconsoWMS Automotive erfüllt als Standardprodukt für die Beschaffungs- und Distributionslogistik in der Automobilindustrie sämtliche lagerlogistischen Anforderungen für die Abwicklung sowohl Just-in-Time (JIT) als auch Just-in-Sequence (JIS). Mit der integrierten Vorlieferantensteuerung lässt sich das komplette Beschaffungsmanagement der Lieferkette abbilden und somit eine produktionssynchrone Logistik sichern. Walter Schmitt liefert Motoren und Aggregate für über 400 Fahrzeuge pro Tag.

Ein wesentlicher Vorzug des inconsoWMS Automotive besteht in der Möglichkeit, n‑n Beziehungen zu Vorlieferanten, Logistikdienstleistern, Zulieferern und OEM abzubilden. Des Weiteren werden sämtliche internen Transporte vom Wareneingang und Einlagerung bis zur Entnahme und Verladung Systemprüfungen unterzogen, die eine schnelle Identifikation und Sicherheit gewährleisten.

Über Walter Schmitt

Die Walter Schmitt GmbH wurde 1948 am heutigen Firmenhauptsitz im baden-württembergischen Bietigheim gegründet. Als mittelständischer Partner in den Bereichen Papier-, Medien- und Automobillogistik fokussiert das Unternehmen Speditions- und Lagerdienstleistungen der Kontraktlogistik, den Betrieb von Shuttleverkehren sowie den Transport zwischen Ruhrgebiet und Südwestdeutschland. Walter Schmitt beschäftigt rund 200 Mitarbeiter an sieben Standorten.