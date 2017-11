UNITO realisiert umsatzstärkste Wochen in der Unternehmensgeschichte und rechnet mit einem Plus von 30 Prozent im X-Mas-Geschäft

Umsatz in der Vorweihnachtszeit auf Rekordniveau: Die UNITO-Gruppe, größter österreichischer Online Player, verzeichnet im November die besten Wochen in der Unternehmensgeschichte

Die Unternehmensgruppe übertrifft ihre Erwartungen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/18 deutlich und steigert ihren Umsatz um 22,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Gestärkt von der Umsatzentwicklung des aktuellen Geschäftsjahres und der steigenden Online-Kaufbereitschaft prognostiziert UNITO ein Plus von 30 Prozent zu Weihnachten

Alle Jahre wieder: Weihnachten ist wie gemacht für den E-Commerce. Geschenke aus dem Netz werden auch heuer wieder zuhauf unter dem Weihnachtsbaum landen und dem Internetgeschäft ein enormes Wachstum bescheren. Online-Aktionstage wie der „Singles‘ Day“ am 11.11, „Black Friday“ am 24.11 oder „Cyber Monday“ am 27.11 läuten das X-Mas-Geschäft schon fast traditionell ein und lassen auch die heimischen E-Commerce-Kassen klingeln. Aber noch bevor das Weihnachtsgeschäft so richtig anläuft, verzeichnet die UNITO-Gruppe (mit den Leitmarken OTTO, Universal und QUELLE in Österreich) bereits im November die umsatzstärksten Wochen in der Unternehmensgeschichte und bestätigt damit die anhaltend starken Monate des laufenden Geschäftsjahres 2017/18.

Prognostiziertes Plus von mehr als 30 Prozent

„Der Endspurt Richtung Weihnachten hat begonnen, aber schon in der Vorweihnachtszeit ist die Kauflaune enorm gestiegen. Wir haben im November die besten Wochen unserer Unternehmensgeschichte und gehen daher mit großen Erwartungen in den Dezember“, kommentiert Mag. Harald Gutschi, Geschäftsführer der UNITO-Gruppe. „Mit diesem Rückenwind ausgestattet, prognostizieren wir zu Weihnachten ein Umsatzplus von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, so Gutschi.

Die aktuelle Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe, die auf sehr erfolgreiche Monate zurückblickt, und die steigende Kaufkraft, die vor allem den Online-Handel zu einem starken Treiber im Weihnachtsgeschäft macht, bilden eine gute Voraussetzung für die erwarteten Umsatzzuwächse in den kommenden Wochen. Zudem wird der Online-Anteil im Weihnachtsgeschäft auf ca. 95 Prozent anwachsen. Die mobile Ära ist da: 60 Prozent des Online-Umsatzes werden schon über mobile Endgeräte geshoppt.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres konnte die Gruppe stärker wachsen als der Markt und Marktanteile im Internethandel gewinnen. Im Zeitraum vom 1. März 2017 bis 31. Oktober 2017 realisierte der Online-Händler einen Umsatzzuwachs von 22,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Im gesamten Geschäftsjahr 2017/18 (Zeitraum: 1. März 2017 bis 28. Februar 2018) wird die UNITO-Gruppe erstmalig die „magische“ Umsatzgrenze von 400 Millionen Euro IFRS-Umsatz inkl. MwSt. durchbrechen und ungehindert stark zum Vorjahr wachsen.

Die guten Umsatzzahlen führen auch zu einem erhöhten Personalbedarf. Aktuell sind 20 Positionen offen. Im Jahr 2017 wurden mehr als 50 neue MitarbeiterInnen an den UNITO-Standorten in Graz und Salzburg eingestellt. Die für UNITO arbeitenden Dienstleister (Post, Gebrüder Weiss) haben zudem erhöhten MitarbeiterInnen-Bedarf, um die hohen Versandmengen, die sich vor allem auch zu Weihnachten ergeben, abwickeln zu können.

Otto Group baut ihre starke Position im Online-Handel weiter aus

Der internationale Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group mit Sitz in Hamburg blickt auf ein erfolgreiches Geschäftshalbjahr 2017/18 zurück. In den ersten sechs Monaten hat die Gruppe ihre starke Position im Online-Handel behauptet und ihre E-Commerce-Umsätze um rund 10 Prozent steigern können. Bei einer weiterhin guten Ergebnisentwicklung des Handels- und Dienstleistungskonzerns sind die Umsätze auf vergleichbarer Basis insgesamt um rund 7 Prozent gestiegen. Damit beginnt der ambitionierte Wachstumskurs der Otto Group aufzugehen.

