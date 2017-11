Wolf GmbH Internationale Spedition startet Kooperation mit der Außenhandelskammer von Bosnien-Herzegowina

BiH2World – Wirtschaft von Bosnien-Herzegowina stellte sich im Rahmen eines Kooperationsforums bei der IHK, Stuttgart mit 20 Unternehmen vor – Wolf Spedition plant die Kooperation mit der Außenhandelskammer BiHWV

Im Rahmen eines Staatsbesuchs des Vorsitzenden des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina in Stuttgart stellte sich eine Delegation von 20 Unternehmen aus BiH vor. Die wichtigsten Akteure der Außenwirtschaftsförderung dieses Landes waren auch dabei. Diese Reise ist Teil der neuen Regierungsinitiative von Bosnien und Herzegowina „BiH2world“ zur Auslandsmarkterschließung der dortigen Unternehmen. So suchen alle Firmen aus BiH, die an dieser Maßnahme in der IHK Region Stuttgart teilnehmen, Geschäftspartner in Deutschland.

Nach einer kurzen Einführung über die wirtschaftlichen Potentiale in Bosnien und Herzegowina standen die Firmen aus BiH für Gespräche mit Unternehmen aus Baden-Württemberg zur Verfügung.

Die Wolf Spedition wird sich in der Zukunft als Logistikpartner für Unternehmen aus Bosnien und Herzegowina präsentieren und dazu ein fester Ansprechpartner der Außenhandelskammer BiHWV – Bosnisch-Herzegowinische Wirtschaftsvereinigung sein. Der Präsident des BiHWV Ahmend Egrilic war ebenfalls auf der Veranstaltung anwesend und begrüßte die Zusammenarbeit. Unsere Leiterin Disposition Adnana Delic, gebürtige Bosnierin konnte auch direkt mit dem Vorsitzenden des Staatspräsidiums ein Gespräch führen.

Über Wolf Spedition

Die Wolf Spedition beschäftigt derzeit 24 Mitarbeiter und setzt aktuell 14 Fahrzeuge im Nahverkehr ein. Zu den Kernleistungen zählen Stückguttransporte, Teil- und Komplettladungen, Lagerlogistik auf einer Fläche von 3.200 Quadratmetern, Zollabwicklung, E-Commerce, Retouren-Management sowie Sonderfahrten. Wolf ist Mitglied im Stückgutnetzwerk Palletways, bei ILN und DIALOG sowie Partner der LogCoop-Kooperation.