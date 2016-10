Individuelle Etiketten für die Industrie und den Handel

Etikettieren und Kennzeichnen? PSN ist Ihr Experte



Wenn Sie einen erfahrenen Ansprechpartner in Sachen Auszeichnung von Waren benötigen, dann haben Sie ihn hier gefunden: PSN. Die ‚Etiquette‘ war bereits im Mittelalter für Kaufleute das Werkzeug der Wahl, um Beschaffenheit und Preis ihrer Ware auszuzeichnen. Um auf Dosen, Gläsern und Schachteln Auskunft zum Gebindeinhalt, Güte und Kaufpreis zu geben, benutzten Händler mit Kleber angeheftete Pergament oder Papier. In dieser Zeit entstanden die Anfänge der heutigen Markenartikel und deren Etikettierung, wie sie heute völlig normal ist.

Die vielen neuen Verpackungslösungen und deren Materialien haben es unabdingbar gemacht, innovative und funktionierende Lösungen für deren Etikettierung zu entwickeln. Hinzu kommt die per Gesetz verordnete Kennzeichnung von Waren zum Beispiel bei Gefahrenstoffen, die für Waren, Produktgruppen und Produktsortimente durchgeführt wird. Wichtig ist sie, weil die Warenkennzeichnung wichtige Informationen für Käufer enthält. Welche Art von Informationen können auf diesen Etiketten enthalten sein? Produkttexte, Angaben zur Zusammensetzung, Warnhinweise, Logos und weitere Informationen zum Produktgebrauch sind üblich und gute Praxis. Je nach Vertriebsgebiet geben lokale oder weltweite Richtlinien zur Kennzeichnung den Rahmen für die Etikettierung vor. So können Etiketten die Struktur von Warenströmen deutlich optimieren und die Koordination von Gütern erleichtern.

Setzen Sie auf einen erfahrenen Sachverständigen rund um Etikettieren und Kennzeichnen – setzen Sie auf PSN, dem Problemlöser in Sachen Etikettierung. Wir laden Sie nun gerne ein zu unserem Exkurs ‚Kennzeichnen & Identifizieren‘. Nachdem Sie hier gelesen haben haben Sie einen guten Eindruck von aktuellen Entwicklungen im der professionell eingesetzten Labels erhalten. Lernen Sie diverse Anwendungen von Etiketten Aufklebern und Anforderungen an die Kennzeichnung und Markierung von Artikeln verstehen und verschaffen Sie sich einen Überblick über die unterschiedlichsten Verwendungsgebiete aktueller und optimierter Anwendungen.

Logistik und Transport brauchen besondere Etiketten

Im Anwendungsgebiet Logistik und Transport kommt beim Versand von Massengütern neben Laserbogen vorwiegend kostengünstige Thermotransferfolie für die Versandaufkleber zum Einsatz. Speziell dieses Label-Material lässt sich durch Laserdrucker oder Thermodrucker in niedrigen und hohen Auflagen kostengünstig drucken. Weil die Logistik-Etiketten robust und schnell ausgegeben sind, sind sie die optimale und kostengünstige Logistik-Etikettenlösung. Adressdruck, Tracking und Etikettierung sind auf diese Weise effizient umgesetzt. Sollten Sie geeignetes Druckmaterial und die dazu kompatible Druckerhardware suchen, empfehlen wir Ihnen Thermodirekt-Rollenetiketten und zusätzlich einen darauf perfekt einstellbaren Etikettendrucker.

Alternativ gibt es Blattware in DIN A4 für bedarfsgerechten Druck auf einem Laserprinter.

Passende Etiketten für Groß- und Einzelhandelsbetriebe:

Vertreiben Sie an Verbraucher direkt, wissen Sie, wie sehr umkämpft der Markt in dem Metier ist. Das Produktsortiment hat sich den Anforderungen dieser anspruchsvollen Branche perfekt angepasst. Auf diese Weise liefert Print Solution Network e.K. zum Beispiel mehrfarbige Selbstklebe-Etiketten, die Kundeninformation und Markensprache gleichzeitig befördern. Planen Sie den Abverkauf Ihrer Güter weiter zu verbessern, können Sie die Präsentation Ihrer Produkte mit zusätzlichen Papier-Etiketten weiter anheizen. Setzen auch Sie als Marke auf die ausgereifteste Lösung für Etiketten, dann erlangen Sie eine verkaufsfördernde Ansprache Ihrer Kunden. Farbenfrohes Design mit Firmen-Farben spielt dabei eine strategische Bedeutung. PSN weiß um die Verführungskunst von Farbe. Das Unternehmen beliefert Sie in bis zu acht Farben und verschiedensten Varianten, egal ob leeres Etikett (Blanko) oder Etiketten mit Barcode.

Etikettierungslösungen für die Nahrungsmittelindustrie

Die Kennzeichnung von Lebensmitteln hat ganz verschiedene Schwerpunkte: Unverwechselbares Branding, transparente Folien und selbstklebende Etiketten setzt man ein, um möglichst viele Kunden auf die Marke aufmerksam zu machen. Spricht man vor allem umweltbewusste Konsumenten an, dann kommen Werbe- und Preisetiketten auf Papierbasis hervorragend bei Ihren Kunden an.

Die Sicherheit des Produkts wird mit gesonderten Sicherheits-Etikettierungen deutlich erhöht und die Manipulation an den Produkten kann so verhindert werden. Marketingaktionen auf Etiketten festigen die Bindung des Kunden und Etiketten zum Wiederverschließen ermuntern Preisbewusste zum Zugreifen. Verpacken Sie Lebensmittel, bei denen auf höchste Hygiene-Standards geachtet wird? Die Firma PSN Etiketten liefert auch hierfür die passenden Labels. Nur von den Behörden erlaubte Rohstoffe werden für diese Produktkategorie verwendet.

Besondere Etiketten für Getränkeindustrie, Wein und Spirituosen

Eine Besonderheit der Getränkeindustrie sind ohne Zweifel die schillernden Farben und das innovative Branding – Beides ist der Konkurrenz geschuldet. Mit den Lösungen von PSN können Sie sich sehr gut im prall gefüllten Flaschenregal in Stellung bringen und behaupten für sich einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Wein und Spirituosen bewirbt man idealerweise mit einem verkaufsfördernden Design seiner Etiketten. So grenzt man sich deutlich vom ‚billigen Fusel‘ ab. Diverse Werkstoffe für Ihre Etiketten setzen wir effektvoll für Ihr Angebot an Wein, Sekt und Spirituosen ein. PSN ist erfahrender Hersteller für gestrichene, ungestrichene, metallisierte und strukturierte Papier- und Folien-Obermaterialien. So können Sie Ihre Markenbotschaft kommunizieren. In der jüngeren Vergangenheit hat sich eine Bewegung hin zu selbstklebender Etikettierung gefestigt. Nassleim gerät weiter aus dem Trend. Der Aufdruck auf solchen Etiketten stammt vom Label-Drucker.

Ein zusätzlicher Trend ist der ‚No-Label‘-Look, bei dem Schrift und grafische Elemente durchsichtig und fast nahtlos auf der Glas- oder Kunststoffflasche aufgeklebt werden. Trend-Artikel wie Biersorten und Cidre werden mit ultradünnen Folienetiketten ausgezeichnet.

Für Anbieter von Haushalts- und Körperpflegeprodukten: Immer die passenden Etiketten

Das eigene Image wird am effektivsten von hochwertigen Papier- und qualitativ hochwertigen Folienetiketten herausgestellt. Das wissen die Hersteller von Produkten für Haushalt und Pflege und setzen diese Etiketten gerne ein. PSN produziert Lösungen für flexible Verpackungen. Etiketten für dieses Marktsegment dürfen auch bei Nässe nicht abstoßend oder unleserlich werden. Für Haushalts- und Körperpflegeprodukte nutzt PSN spezielle Werkstoffe und Adhesiva, die alle geltenden Anforderungen des Gesetzgebers und der Branche erfüllen.

Etiketten für Gesundheit und die Pharmazeutik

Die legislativen Anforderungen für die Produktkennzeichnung in der Pharmabranche sind äußerst restriktiv. Etikettenrohstoffe für verschiedenste Substrate, die Eignung für Sterilisationsverfahren sowie Maßnahmen gegen Manipulation kennzeichnen dieses für Etikettierung und Verpackung herausfordernde Segment. Verfalldatum und Charge werden auf Haftetiketten von PSN per Etikettendrucker gedruckt. So halten Sie die legislativen Gesetze für die Pharma- und Gesundheitsbranche stets ein. So entstehen wisch- und kratzsichere Ausdrucke durch den Einsatz von darauf abgestimmtem Farbband.

Spezielle Etiketten für Chemie und Industrie

Chemische Massengüter, die Fertigung von Farben, Produkten auf Ölbasis sowie Bauelementen und Chemiegütern charakterisieren das Segment ‚Industrie und Chemie‘. PSN hat mit dem GHS Label eine Produktkennzeichnung auf höchstem Niveau im Angebot.

Etiketten für die Automobilbranche

Eine der wichtigsten Branchen in Deutschland ist der Markt ‚Automotive & Industrie‘. Reifen für Autos müssen zum Beispiel mit Spezialkleber gelabelt werden. Für knifflige Aufgabenstellungen hat das Unternehmen Print Solution Network e.K. natürlich praktische Lösungen: So schreiben wir zum Beispiel mit einem Thermotransferdrucker die Kabelkennzeichnung direkt auf das Material. Typenschilder müssen besonders widerstandsfähig sein, deswegen produzieren wir diese aus Polyester. Wollen Sie Hängeetiketten, beliefern wir Ihr Unternehmen ebenfalls gerne damit.

Etiketten für Markenschutz und Sicherheit

Müssen Sie den Markenschutz ausbauen, setzen Sie auf fälschungssichere Etiketten von PSN. Diese geben Manipulation und Dieben keine Gelegenheit. Gauner und Langfinger fliegen sofort auf, denn probiert man das Etikett abzuziehen, bleibt der Ausdruck ‚VOID‘ oder ein entlarvendes Muster auf dem Untergrund.

