21.413 TEU Kapazität: Erstanlauf der „OOCL Germany“ in Wilhelmshaven

Die „OOCL Germany“ läuft auf ihrer Jungfernfahrt im Rahmen des LL1-Dienstes der OCEAN Alliance am 16. Oktober erstmals das Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven an. Der Neubau mit 21.413 TEU Kapazität ist zusammen mit dem Schwesterschiff „OOCL Hong Kong“ aktuell das größte Containerschiff der Welt. Getauft wurde die „OOCL Germany“ am 22. August 2017 als zweites Schiff einer Serie von insgesamt sechs bei Samsung Heavy Industries in Geoje / Süd Korea bestellten Containerschiffen der G-Klasse.

OOCL hat auch bei dieser Neubauserie besonderes Augenmerk darauf gelegt, operative Effizienz und größtmögliche Umweltverträglichkeit mit Hilfe der neuesten Technik zu vereinen. Die „OOCL Germany“ und ihre fünf Schwesterschiffe sind mit einer Vielzahl fortschrittlichster Konstruktionsmerkmale entwickelt worden. Dadurch gelingt es zum Beispiel, mit diesen Schiffen die aktuellen Anforderungen des Energy Efficiency Index (EEDI) nicht nur zu erreichen, sondern sogar den von der IMO erst für das Jahr 2025 geforderten EEDI-Level schon jetzt um 48 Prozent zu übertreffen.

„Die bei unseren Containerschiffen der G-Klasse zum Einsatz kommende Technologie verschiebt bisher gekannte Grenzen“, sagt Andy Tung, CEO von OOCL. „Als Schiffseigner war es uns bei unserer Arbeit mit der Bauwerft wichtig sicherzustellen, dass die zukünftigen, immer strenger werdenden Anforderungen an Schiffe in Hinsicht auf ihre Umweltverträglichkeit in besonderem Maße berücksichtigt werden, um unseren neuen Schiffen ein Höchstmaß an Zukunftsfähigkeit mit auf den Weg zu geben.“

Seit der Aufnahme des LL1-Dienstes im Mai 2017 ist OOCL mit der Leistungsfähigkeit des Eurogate Container Terminals Wilhelmshaven sehr zufrieden. Insbesondere eine kurze Revierfahrt, schnelle Anlegemanöver und der Entfall von Tiefgangsbeschränkungen sind wichtige Kriterien für die Einsatzplanung eines Schiffes dieser Größenordnung. Wichtig für die Kunden der OOCL ist vor allem aber auch, dass sich der Hafen durch reibungslose Abläufe ohne Wartezeiten etwa an den Truck- Gates oder bei der Zollabfertigung auszeichnet.

Daten und Fakten „OOCL Germany“:

Flagge: Hongkong

Rufzeichen: VRQS3

IMO Nummer: 9776183

Kapazität: 21.413 TEU

Länge: 399,87 Meter

Breite: 58,80 Meter

Max. Tiefgang: 16,03 Meter

Tragfähigkeit: 191.421,9 ts

Bruttoraumzahl: 210.890 BRZ

www.oocl.com

Quelle: oevz.com