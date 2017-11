Adler Modemärkte wählen Meyer & Meyer als neuen Logistikpartner

Die Adler Modemärkte haben einen neuen Logistikdienstleister: Ab dem 1. Jänner 2019 wird Meyer & Meyer aus Osnabrück die Fashion-Logistik für den Haibacher Textilhandelskette übernehmen. Die Vereinbarung umfasst das Warehousing, die Belieferung der 183 Adler-Märkte – darunter 22 Standorte in Österreich – sowie umfangreiche Dienstleistungen im Bereich e-Commerce.

Die Zusammenarbeit mit Meyer & Meyer ist ein Ergebnis des 2016 eingeleiteten Programms zur Steigerung der Effizienz und der Profitabilität, in dessen Rahmen Adler sämtliche Unternehmensbereiche mit Blick auf Verbesserungspotenziale überprüft hat. Vor dem Hintergrund des anspruchsvollen Branchenumfelds kam der Optimierung der Logistik dabei eine besondere Bedeutung zu.

„Die Anforderungen in der Fashion-Logistik sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen: Immer mehr Kollektionen, immer kürzere Lieferzeiten, Omni-Channeling, ein hoher Kostendruck – das alles erfordert ein extrem hohes Maß an Flexibilität und Professionalität. In Meyer & Meyer sehen wir den idealen Partner, dieser steigenden Komplexität gerecht zu werden“, ist COO Andrew Thorndike überzeugt.

Das Adler-Filialnetz umfasst 156 Modemärkte in Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg und zwei Standorte in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen Online-Shop, der seit 2013 eine jährliche Wachstumsrate von durchschnittlich 28 Prozent verzeichnet.

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe erzielte in 2016 einen Umsatz in Höhe von 544,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 23,3 Mio Euro. Adler beschäftigte zum 30. September 2017 rund 3.800 Mitarbeiter Das Unternehmen mit rund 3.800 Mitarbeitenden konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m² Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an.

www.adlermode.com; www.meyermeyer.com

Quelle: oevz.com