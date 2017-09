Firmennachfolge: ELVIS fördert im Juniorenkreis Führungskräfte von morgen

Das Thema Unternehmens- und Führungskräftenachfolge ist wichtiger und aktueller denn je. Nach Berechnungen des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) standen und stehen zwischen 2014 und 2018 rund 135.000 familiengeführte Unternehmen vor der Herausforderung eines Generationenwechsels innerhalb des Betriebs. Um ihre Mitglieder bei dem Nachfolgeprozess zu unterstützen, hat die ELVIS AG den Juniorenkreis ins Leben gerufen: Das Netzwerk bereitet dort junge Nachwuchskräfte auf ihre zukünftigen Führungstätigkeiten vor. Neben der Wissensvermittlung über die Logistik stehen das praxisbezogene Denken sowie die Persönlichkeitsentwicklung im Fokus. Zudem sollen die regelmäßigen Treffen als Austauschplattform innerhalb des ELVIS-Verbunds fungieren.

„Für viele familiengeführte Unternehmen ist die Nachfolgersuche ein wunder Punkt“, sagt Jochen Eschborn, Vorstandsvorsitzender der ELVIS AG. Er und Brenda Klee, Vorstand der Elvis Lead Logistics AG, sind die Schirmherren des Juniorenkreises. „Indem wir die jungen Leute fördern, sichern wir die Kontinuität in unseren Mitgliedsbetrieben“, sagt Eschborn. In der Veranstaltungsreihe bekommen Nachwuchskräfte aus der Logistikbranche die nötigen Fachkenntnisse, Führungskompetenzen und betriebswirtschaftliches Wissen vermittelt, um leitenden Tätigkeiten gewachsen zu sein.

Aktuelle Trends der Branche im Fokus

Die ELVIS-Zentrale in Alzenau organisiert jährlich drei Treffen. Neben den Tätigkeiten und Geschäftsfeldern in der Logistik stehen aktuelle Trends der Branche im Fokus. Wechselnde externe Berater referieren zu Themen wie dem Business-Knigge oder verbaler und nonverbaler Kommunikation. Zudem beschäftigt sich der Juniorenkreis intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. So erlernen die Nachwuchskräfte ein professionelles und authentisches Auftreten. Darüber hinaus wird gemeinsam diskutiert, welche Maßnahmen zur nachhaltigen Unternehmensführung beitragen können. Neben der Wissensvermittlung haben die Teilnehmer des Juniorenkreises aber auch die Chance, die Logistikbranche durch Firmen- oder Werksbesichtigungen sowie Messebesuche unmittelbar in der Praxis kennen zu lernen. An der Termin- und Themenfindung wirken die Nachwuchskräfte maßgeblich mit.

Auf diesem Wege sorgt ELVIS für eine fundierte Weiterbildung der Nachwuchskräfte und bereitet so eine erfolgreiche Übergabe der Führungsaufgaben vor. „Jeder gelungene Nachfolgeprozess bedeutet auch den langfristigen Erhalt von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen“, erklärt Eschborn.

Weitere Informationen über die ELVIS AG unter: www.elvis-ag.com