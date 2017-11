GLS Gruppe: Erneuerte und erweiterte Zertifizierungen

Die ISO-Zertifikate für das Qualitäts- und Umweltmanagement der GLS Gruppe sind jetzt für die nächsten drei Jahre erneuert. Die Rezertifizierung der Qualitäts- und der Umweltmanagementsysteme erfolgte für operativ tätige GLS-Gesellschaften in 18 Ländern. Außerdem erhielt der europaweit tätige Paketdienstleister in zwei weiteren Ländern die Zertifizierung gemäß GDP für den Transport von Arzneimitteln.

„Zertifizierungen tragen zu gemeinsamen Standards und zu stärkerer Transparenz unserer Leistung gegenüber den Kunden bei“, sagt Rico Back, CEO der GLS Gruppe. „Sie bestätigen außerdem, dass sich die Systeme normenkonform und einheitlich weiterentwickelt haben – auch in ihrer Ausrichtung an den jeweiligen nationalen Märkten.“

In Dänemark und Irland erhielt GLS außerdem in diesem Herbst die Zertifizierung gemäß GDP (Good Distribution Practice). Damit erfüllt das Unternehmen jetzt in vier Ländern die strengen Anforderungen an Sicherheit und Hygiene für den nicht-temperaturgeführten Transport von Humanarzneimitteln. In Deutschland und Frankreich ist der Paketdienst seit 2016 GDP-zertifiziert.

Mit fast allen Zertifizierungen hatte GLS die DQS beauftragt, die zu den größten international präsenten Anbietern von Managementsystem-Zertifizierungen zählt. Die kombinierte Abwicklung aus einer Hand ermöglicht die effizientere Gestaltung der Auditprozesse in den Landesgesellschaften.

www.gls-group.eu

Quelle: oevz.com