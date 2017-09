Jettainer bietet Management von temperaturgesteuerten Lademitteln an

Jettainer, der international führende Servicepartner für ausgegliedertes Lademittelmanagement, erweitert seine Produktpalette. Ab sofort bietet das Unternehmen ein besonderes Angebot für temperaturgesteuerte ULDs an. Das beinhaltet sowohl deren Einmietung, Steuerung und Positionierung als auch das prozess-begleitende Monitoring. Damit erleichtert Jettainer seinen Kunden diesen komplexen Prozess, der die Koordination vieler Beteiligter umfasst. Der neue Service „Cool Management“ ist in verschiedenen Modellen buchbar.

Der Transport von temperatursensitiven Gütern per Luftfracht erfordert eine präzise Planung und Umsetzung. Angefangen vom Versender über den Spediteur und die Airline bis zum Eigner der speziellen Kühlcontainer müssen alle Akteure koordiniert zusammenarbeiten. Entsprechend groß ist die Komplexität und damit auch das Risikopotenzial für die empfindliche Fracht. Dem Lademittelmanagement kommt eine sehr hohe Bedeutung zu.

Der neue Service von Jettainer erhöht die Effizienz zwischen allen Beteiligten der Lieferkette. Zudem verringert er die Kosten, die beispielsweise durch Positionierung oder Überkapazitäten entstehen können. Um den individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, bietet Jettainer den Cool Management Service in verschiedenen Modellen an, die sich im Umfang der angebotenen Leistungen unterscheiden.

„Unser jahrelanges Know-how im Bereich des weltweiten ULD-Managements übertragen wir mit unserem neuen Cool Management Service in den Bereich der temperatursensitiven Transporte. Damit kommen wir dem Bedürfnis unserer Kunden nach einer einfachen, verlässlichen Organisation dieser Transporte nach, und schließen zugleich eine Lücke im Management kompletter ULD Flotten“, sagte Martin Kraemer, Head of Marketing & PR bei Jettainer, am Rande der Vorstellung des neuen Produkts auf der Air Cargo Handling Conference in Budapest.

Quelle: mylogistics.net