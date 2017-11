Logistik Forum Graz, 9.11.2017, Messe Graz

Das Logistikforum Graz 2017 nähert sich in Riesenschritten – nur noch 4 Tage – sichern Sie sich noch heute Ihr Ticket.

Kein Zweifel, die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Österreich wird maßgeblich durch den digitalen Wandel geprägt. Supply Chain Management ist mehr als das „optimale Gestalten der eigenen Lieferkette“.

Unter diesem Aspekt krempelt die Logistik und das Supply Chain Management sprichwörtlich die „Ärmel hoch“, um innovative Lösungen für die Vielzahl an Themen zu erarbeiten. Das Logistikforum Graz 2017 zeigt Ihnen Wege und Möglichkeiten auf, die Digitalisierungspotentiale erfolgreich für Ihr Unternehmen zu nutzen.

Verwalten Sie noch oder gestalten Sie schon?

Chancen digitaler Prozesse und neuer Geschäftsmodelle in der Logistik

Zeit: Donnerstag, 9. November 2017, 9:00 – 18:00 Uhr

Ort: OG Halle A, Messe Graz , Messeplatz 1, 8010 Graz

Sie erleben dabei…

* Smart Logistics, Vernetzte Supply Chains, Disruptive Lösungen, Chancen digitaler Prozesse, Chancen durch neue Geschäftsmodelle, Innovationen in der Supply Chain * Visionen, Praxisbeispiele… * …und wie man aus Fehlern lernen kann

Ihre Referenten sind Führungskräfte und Experten aus führenden Unternehmen…

Veit Kohnhauser (FH Salzburg), Manuel Wiltsche (AVL), Ralf Mittermayr (Saubermacher), Walter Schickmaier (voestalpine Stahl), Thomas Reichmann (Schukat electronic), Markus Schriebl (TAGnology), Oliver Schauer (FH Steyr), Benedikt Kammerstätter (Doka), Bernd Csresnar (Lignum Austria Holz), Martin Stadler (Relas), Daniel Izdebski (Techbold)

Anschließend finden erstmals Round Tables zu aktuellen Fragestellungen rund um die Logistik statt. Melden Sie sich an, wählen Sie ein Thema und profitieren Sie vom Erfahrungsaustausch mit anderen. So entstehen spannende Fachgespräche darüber, was in Theorie und Praxis gut funktioniert und was nicht.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihr Team vom VNL Süd

————————————————-

Mag. Christine Lichem-Herzog

Netzwerkmanagerin

Verein Netzwerk Logistik Österreich

Werk-VI-Straße 46

8605 Kapfenberg

Tel. +43 650 7500489

Fax +43 3862 33600-8301

christine.lichem@vnl.at

www.vnl.at

Prof. Dr. Martin Tschandl

Head ot Institut Industrial Management

Dean of the Departments for Management

FH JOANNEUM – University of Applied Sciences

Werk-VI-Straße 46, A-8605 Kapfenberg

+43 .3862.33600-8340

martin.tschandl@fh-joanneum.at

www.fh-joanneum.at/iwi

www.industrial-management.at

www.facebook.com/industriewirtschaft?ref=hl