Softwarespezialist inconso führt SAP EWM bei Galexis und Alloga ein

Die Schweizer Unternehmensgruppe Galenica investiert in hochleistungsfähige Logistik-IT: Die zwei zum Segment Services gehörenden Tochterunternehmen Galexis und Alloga greifen künftig auf modernisierte Systemlandschaften zur Abwicklung ihrer spezialisierten Pre-Wholesale und Wholesale-Distributionsdienstleistungen zurück. Sowohl in den Distributionszentren des Pharmagrossisten Galexis als auch jenen des Pre-Wholesale-Unternehmens Alloga startet die Einführung einheitlicher Softwarelandschaften auf Basis SAP. Mit der Implementierung eines hochleistungsfähigen Lagerverwaltungssystems wurde der Logistiksoftwarespezialist und zertifizierte SAP-Partner inconso betraut.

Die neue, einheitliche Softwareplattform auf Basis SAP für die Standorte Niederbipp, Lausanne-Ecublens und Burgdorf umfasst die Einführung des neuen ERP-Systems SAP S/4HANA sowie die Vereinheitlichung der Logistik-IT für sämtliche lagerlogistischen Prozesse durch SAP EWM (Extended Warehouse Management). Die inconso AG wird hierbei die schrittweise Ablösung der bisherigen LVS-Applikationen durch SAP EWM vornehmen. Zukünftig sollen die Lagerprozesse und das Zusammenspiel mit den involvierten IT-Systemen für alle Standorte vereinheitlicht werden. Dies erfolgt parallel und vollständig integriert mit der Einführung von SAP S/4HANA, der SAP Business Suite der nächsten Generation.

Das Lager am Standort der Galexis in Niederbipp ist ein mit diversen automatischen Fördertechnik-Komponenten ausgestattetes Hochleistungslager mit automatischen Regalbediengeräten, automatischer Kommissionierung und komplexem Weiterreichsystem für Behälter. Das Lager von Alloga am Standort Burgdorf enthält u. a. ein 12-gassiges manuelles Hochregallager (HRL), ein automatisches Behälterlager, Durchlaufregale und automatische Lifte. Das Mengengerüst ist anspruchsvoll: Die Höchstwerte, die das heutige System leistet, betragen ca. 89.000 Auftragszeilen pro Tag. Allein zwei Auslieferungs-Peaks am Tag bewältigen den Umschlag von ca. 4.000 Kisten pro Stunde.

Galexis vertreibt von den Distributionszentren in Niederbipp und Lausanne-Ecublens aus über 100.000 Produkte (Pharmazeutika, Parapharmazeutika, OTC-Medikamente, Medizintechnik sowie Kosmetika) an Apotheken, Arztpraxen, Drogerien, Pflegeheime und Spitäler. Das Pre-Wholesale-Unternehmen Alloga erbringt Lager-, Logistik- und Distributionsservices für Großlieferanten und bedient hierüber Grossisten, Krankenhäuser und Apothekenketten in der ganzen Schweiz.

Über Galenica

Galenica ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Im Geschäftsbereich Services unterstützt die Unternehmensgruppe alle Teilnehmer im Schweizer Gesundheitsmarkt mit integrierten Logistik- und IT-Lösungen aus einer Hand. Mit seinem einzigartigen Know-how festigt Services seine führende Marktposition und Kostenführerschaft dank qualitativ hochstehenden Dienstleistungen und innovativen Angeboten.