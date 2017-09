Vorarlberg profitiert von Bahnanbindung in den Hamburger Hafen

Für den österreichischen Wirtschaftsstandort Vorarlberg ist der Hamburger Hafen seit vielen Jahren ein wichtiger Partner. Das Bundesland Vorarlberg führt die Exportstatistik im Bereich der containerisierten Ladung an. Unter diesem Aspekt luden Hafen Hamburg Marketing und die ÖBB-Infrastruktur AG am 14. September 2017 zu einer gemeinsamen Kundenveranstaltung in das Montforthaus in Feldkirch, Vorarlberg ein.

Im Rahmen der Kurzvorträge informierte Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer der HWF (Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung), die Teilnehmer über die Möglichkeit der Betriebsansiedlung in der Metropolregion Hamburg und Herr Simon Linder, Vertriebsleiter Dakosy AG, über die Möglichkeit Digitalisierung als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Axel Mattern, Vorstand von Hafen Hamburg Marketing, berichtete über Entwicklungen und Herausforderungen des Hamburger Hafens.

Der Ehrengast Herr Landesstatthalter Mag. Karlheinz Rüdisser betonte den hohen Stellenwert einer funktionierende Infrastruktur für Vorarlberg, ebenso wie die optimale Schienenanbindung an den Hamburger Hafen. Über die vorhandenen ÖBB-Infra Terminals und den Ausbau des Terminals in Wolfurt erstattete Andreas Fuchs, Leiter des Geschäftsbereiches Terminal Service Austria, Bericht.

Derzeit verkehren etwa 80 Ganzzüge pro Woche zwischen dem Seehafen Hamburg und dem österreichischen Inland. Im letzten Jahr wurden 296.000 TEU zwischen Hamburg und Österreich transportiert, zu 98 Prozent auf umweltfreundlichem Wege mit der Eisenbahn, erläuterte Alexander Till, Hafen Hamburg Repräsentant Österreich.

Zu den Teilnehmern der Veranstaltung zählten nicht nur Kunden aus Österreich, sondern auch Gäste aus der Schweiz und aus Süddeutschland.

