Einladung zur BMÖ-Jahreskonferenz „Österreichische EinkaufsForum 2017“

Das Jahresevent findet am 05. und 06. Oktober 2017 im Haus der Industrie in Wien statt. Das Österreichische EinkaufsForum ist der jährliche Treffpunkt für Führungskräfte sowie Entscheidungsträger aus dem Einkauf und Supply Chain Management. Das Leitthema der diesjährigen Veranstaltung ist „Globale Herausforderungen in einem spannungsgeladenen Umfeld erkennen und bewältigen“.

Beim Österreichischen EinkaufsForum diskutieren Sie gemeinsam mit erfahrenen Kollegen und herausragenden Persönlichkeiten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik in Panels, Expertendialogen und Plenumsvorträgen. Sie hören vor Ort unter anderem folgende Experten der Wissenschaft und Praxis als Panel- bzw. Keynote-Speaker:

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Horst Bischof, Technische Universität Graz

Technische Universität Graz Vizekanzler a.D. Dr. Erhard Busek, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM)

Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) Dipl.-Kfm. Dietmar Dresp, Arconic Inc.

Arconic Inc. Mag.theol. Dipl.-Kfm. Gregor Henckel Donnersmarck OCist, Altabt von Stift Heiligenkreuz

Altabt von Stift Heiligenkreuz Prof. Dr. Holger Rust, Universität Hannover

Am Donnerstag, 05. Oktober 2017 finden die Parallelen Expertenforen mit Best Practice Vorträgen und Lösungen statt und erlauben Ihnen unter anderem einen Einblick in die Tätigkeiten von namhaften österreichischen Unternehmen. An beiden Tagen finden parallel die Fachausstellungen der Sponsoren in den Räumlichkeiten der IV statt.

Im Rahmen des Österreichischen EinkaufsForums wird alljährlich der Austrian Supply Excellence & Einkauf 4.0 Award vergeben. Damit werden ganzheitlich und nachhaltig herausragende Lösungen entlang der Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Nutzen Sie die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit Fachkollegen und Experten aus Wissenschaft und Forschung und melden Sie sich noch heute zum Österreichischen EinkaufsForum 2017 an! Bei Anmeldungen bis 31. August profitieren Sie noch vom Bonuspreis und sparen bis zu € 170,-.

Weitere Infos erhalten Sie direkt vom BMÖ Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich unter www.bmoe.at

Anmeldung und Rückfragen:

BMÖ Bundesverband Materialwirtschaft,

Einkauf und Logistik in Österreich

Liechtensteinstraße 35, 1090 Wien

E-Mail: sekretariat@bmoe.at

Telefon: +43 1 367 93 52

Fax: +43 1 367 93 52-15