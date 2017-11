FERCAM ordert als erstes europäisches Logistikunternehmen den Tesla Elektro-LKW

Das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen FERCAM hat wenige Tage nach seiner offiziellen Vorstellung den TESLA Semi Truck Elektro LKW geordert; mit einer Reichweite von 800 km wird der elektrobetrieben LKW 2019 auf den Markt kommen und die transportbezogenen Emissionen auf null reduzieren.

Innovative Technologie für aktiven Umweltschutz

“Der technologische Fortschritt ist unser bester und wichtigster Verbündeter im aktiven Umweltschutz; wir haben auf den ElektroLKW hart gewartet, weil er die ideale Kombination mit unseren Intermodaldienstleistungen bietet. Wir sind auch mit Daimler, die in unserem Fuhrpark am stärksten vertretene Marke, bezüglich ihres Elektrotrucks in Kontakt, aber konnten dort leider bisher noch keine verbindliche Zusage erhalten ebenso wie beim schwedischen Hersteller Einride , dessen Produkt für unsere Verteilerverkehre sehr interessant wäre. Wir hoffen allerdings, dass durch den innovativen TESLA SEMI nun Schwung in diesen Markt kommt“, so FERCAM Geschäftsführer Hannes Baumgartner.

Tesla ElektroLKW verspricht besondere Leistungen

TESLA hat die Vorreservierungen für den neuen LKW auf den amerikanischen und kanadischen Markt beschränkt, weshalb FERCAM die Bestellung mit Hilfe seines langjährigen Partners in den USA, der MAO Inc. , vorgenommen hat; nach der Zustellung in deren Niederlassung in New Jersey ist der sofortige Export geplant, um sicherzustellen, dass FERCAM einen der ersten ausgelieferten TESLA Trucks in seinen Fuhrpark aufnimmt.

“Wenn der Tesla Semi das hält, was bei seiner offiziellen Vorstellung versprochen wurde, dann wird dies eine wahre Revolution im Schwerverkehr bewirken; wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, den Truck zu bestellen, wodurch wir zu den ersten Unternehmen gehören, denen dieses technologisch revolutionäre Fahrzeug ausgeliefert wird. Und wir sind zuversichtlich, dass wir auch in Europa nach seiner Einfuhr die entsprechende Zulassung erhalten werden,” ist Hannes Baumgartner überzeugt.

Laut Angaben des Herstellers wird der Fahrer beim neuen TESLA in der Mitte der Kabine sitzen, wobei ihn bei seiner Arbeit die serienmäßig verbesserte Version des Tesla-Autopiloten unterstützt, der Abstandsregler, Spurhalte- und Notbremsassistenten beinhaltet.

Umweltschutz kein reines Lippenbekenntnis

FERCAM ist seit jeher bemüht, die durch die eigene Tätigkeit entstehenden Belastungen auf ein Minimum zu reduzieren. Als eines der ersten Transportunternehmen hat FERCAM schon vor Jahrzehnten die Intermodalverkehre Straße/Schiene in sein Dienstleistungsangebot aufgenommen und trägt durch die Verlagerung auf die Schiene zur Verringerung der Emissions-und Lärmbelastung bei. Durch den Einsatz von elektrobetriebenen Fahrzeugen nicht nur in der städtischen Verteilung, wo dies bereits geschieht, will man nun auch im europäischen Landverkehr auf neueste Technologie setzen, in der Überzeugung, dass Elektro LKW künftig sicher einen wesentlichen Beitrag zum aktiven Umweltschutz leisten werden.

Quelle/Bildquelle: FERCAM

Quelle: mylogistics.net