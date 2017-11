Keswick Enterprises Group verkauft rumänische Logistiktochter; der Umzug bietet Tibbett Logistics erweiterte Möglichkeiten zur Teilnahme an europaweiten Logistik-Ausschreibungen

Die britische Keswick Enterprises Group hat den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Tibbett Logistics in Rumänien an Yusen Logistics (Europe) BV fixiert. Die Veräußerung unterliegt der Zustimmung des rumänischen Wettbewerbsrates und wird voraussichtlich vor Ende des Jahres abgeschlossen. Der Betrag wird nicht offengelegt.

John Harvey CBE, Executive Chairman der Keswick Enterprises Group, kommentiert: „Wir glauben, dass der Verkauf im besten Interesse aller Beteiligten ist – Kunden, Lieferanten, Management und Personal von Tibbett Logistics, sowie Anteilseigner und assoziierte Wohltätigkeitsunternehmen von Keswick. Die Neuübernahme stellt eine ausgezeichnete Ergänzung in Bezug auf Kompetenzen, Sektoren, Dienstleistungen und Geografie dar. Die Muttergesellschaft von Yusen Logistics notiert an der Börse in Tokio und wird die Ressourcen und Strategien bereitstellen, die erforderlich sind, um das kontinuierliche Wachstum des Geschäfts zu verstärken und aufrechtzuerhalten. „

Yusen Logistics (Europe) mit Sitz in Amsterdam in den Niederlanden ist ein schnell wachsender europäischer Logistikdienstleister und eine Tochtergesellschaft der in Japan ansässigen internationalen Yusen Logistics Co. Ltd, die wiederum zur Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Gruppe gehört (auch als NYK Line bekannt) – eine der ältesten und größten Reedereien der Welt.

Die Yusen Logistics (Europe) BV beschäftigt 5.500 Mitarbeiter, ist in 17 Ländern in ganz Europa aktiv und betreibt 78 Niederlassungen mit über 700.000 m² Lagerfläche, aber bislang ohne Infrastruktur in Rumänien. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf Automobil, Luft- und Raumfahrt, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Technologie und Lebensmittellogistik.

Nach einer anfänglichen Investition in ein rumänisches Frachtunternehmen im Jahr 2005, gründete Keswick Enterprises 2010 Tibbett Logistics, als der Mitgesellschafter in diesem Unternehmen aufgekauft wurde. Das Unternehmen konzentrierte sich daraufhin auf die Kontraktlogistik und verwandte Aktivitäten, um die 12 Jahre Erfahrung im Logistikbereich von Keswick zu nutzen.

Seitdem hat sich Tibbett Logistics zu einem führenden Unternehmen im rumänischen Markt in den Bereichen Kontraktlogistik, Lagerhaltung, Transport und Intermodal entwickelt – mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,5 Prozent in den letzten fünf Jahren. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 1.300 Mitarbeiter an 15 Standorten in Rumänien – einschließlich des Zollterminals für den intermodalen Verkehr in Bukarest. Rund 87 Prozent des Umsatzes werden durch langfristige Verträge erwirtschaftet, hauptsächlich mit großen multinationalen Unternehmen.

Nach Abschluss und Genehmigung durch den rumänischen Wettbewerbsrat wird Tibbett Logistics eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Yusen Logistics (Europa) sein. Sämtliche Führungskräfte und Mitarbeiter werden zu ihren bestehenden Bedingungen und an denselben Arbeitsorten übergehen. Dazu gehört auch David Goldsborough, CEO von Tibbett Logistics. Darüber hinaus wird Gavin Withers, derzeit Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender von Tibbett Logistics, während er gleichzeitig die Hauptgeschäftsführung bei Keswick Enterprises beibehält. John Harvey, Executive Chairman der Keswick Enterprises Group, wird bei Yusen Logistics beratend tätig sein und so weiterhin an der Entwicklung von Tibbett Logistics in Rumänien beteiligt sein.

Die restlichen europäischen Aktivitäten der Keswick Enterprises Group umfassen Spedition, Kontraktlogistik, Co-Packing / Kontraktverpackung, Recycling, E-Fulfillment, Beschaffung und Logistikberatung. Die Gruppe bleibt ein aktiver Investor im Bereich Supply Chain in Großbritannien und auf dem europäischen Festland.

