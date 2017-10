WorldSkills 2017: Bronzemedaille für Spediteurin Sarah Ruckenstuhl

40 junge Fachkräfte (7 Damen, 33 Herren) gingen in Abu Dhabi in 36 Disziplinen an den Start. Sie eroberten vier Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen sowie 16 Medallion for Excellence. Insgesamt kämpften über 1.200 TeilnehmerInnen aus 77 Nationen bei den 44. Berufsweltmeisterschaften um Medaillen.

Die Goldmedaillen gingen an Maler Sebastian Gruber (Gruber GmbH), die beiden Betonbauer Alexander Tury und David Wagner (Strabag AG), Maurer Robert Gradl (Otto Duswald KG) und Armin Taxer im Beruf Sanitär- und Heizungstechnik (Auer Haustechnik & Wellness GmbH).

Silber sicherten sich Fliesenleger Andreas Stiegler (Wieser Wohnkeramik GmbH), Konditorin Magdalena Halbmayr (Kurkonditorei Oberlaa) und Metallbauer Franz Kalss (Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik).

Die vier Bronzemedaillen holten Netzwerk- und Systemadministrator Patrick Taibel (HTL Wien 3 Rennweg), Koch Christoph Fürnschuss (Haberl & Fink’s), Restaurantservice Monika Pöllabauer (Landgasthof Willingshofer) und Speditionskauffrau Sarah Ruckenstuhl (DHL Freight Austria).

„Unsere TeilnehmerInnen haben beeindruckende Leistungen gezeigt und damit nahtlos an die Erfolge aus den Vorjahren sowohl bei den Berufs-EM´s und WM´s angeknüpft“, betont Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), in einer Aussendung mit dem Hinweis auf den großen Einsatz der AusbildnerInnen in den Betrieben und den TrainerInnen in der Vorbereitung. Nun gelte es sich mit voller Kraft der Vorbereitung der EuroSkills 2020 zu widmen, die in Graz ausgetragen werden, ergänzte WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz.

WorldSkills fand zum ersten Mal überhaupt im Mittleren Osten statt. Die Wettbewerbe gingen im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) über die Bühne, dem größten Messe- und Veranstaltungszentrum im Mittleren Osten. Auf zwölf miteinander verbundenen Messehallen mit einer Gesamtfläche von über 55.000 m² fanden die 51 Bewerbe statt.

www.skillsaustria.at

Quelle: oevz.com