Boomender Schienentransport Asien – Europa bei cargo-partner

Der internationale Transport- und Logistikdienstleister cargo-partner verzeichnet eine massive Zunahme des Aufkommens im Schienengüterverkehr von Asien nach Europa. Im bisherigen Jahresverlauf 2017 wurde eine Steigerung des Frachtvolumens von 100 Prozent bei Teilladungen sowie einen Zuwachs von 50 Prozent bei Komplettladungen verbucht. Bis Jahresende wird im Teilladungsverkehr von Asien nach Europa Transportvolumen von 12.000 m³ prognostiziert, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Am 9. September absolvierte der erste Zug auf der neuen Verbindung von Yiwu nach Prag die Premierenfahrt. Insgesamt wurden 88 Container mit Stoff, Kleidung, Hüten und Weihnachtszubehör transportiert. Betreiber des Zugproduktes ist YXE International Container Train, der regelmäßige wöchentliche Abfahrten anbietet.

Die Container werden in Shanghai konsolidiert und mit dem Zug von Yiwu direkt nach Prag transportiert, sodass Umschlagsrisiken entfallen. Der Zug fährt durch Kasachstan, Russland, Weißrussland und Polen und erreicht nach circa 16 Tagen Prag. Das ist in etwa die Hälfte der Zeit, die für einen Seefrachttransport von China nach Tschechien benötigt wird.

Zusätzlich zum Bahntransport übernimmt cargo-partner die Vorholung der Waren aus China sowie die Weiterverteilung in Tschechien und der Region Zentral- und Osteuropa. Auch von Prag nach Yiwu wurde eine neue Verbindung eingeführt. Der erste Zug aus Zentraleuropa kam am 4. August in Yiwu an.

Yiwu liegt in der Provinz Zhejiang in Ostchina und ist die Heimat des weltweit größten Großhandelsmarktes für Kleinwaren.

www.cargo-partner.com

Quelle: oevz.com