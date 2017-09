2. eCommerce Logistik Day – Lösungen für die steigende Paketflut

Bereits zum zweiten Mal wurde der eCommerce Logistik Day in Wien veranstaltet. CASH war vor Ort und hat die wichtigsten Programmpunkte zusammengefasst.

Nach der interessanten Veranstaltung im Vorjahr fand am 28. September 2017 der 2. eCommerce Logistik Day statt. CASH berichtet vor Ort und zeigt Ihnen die spannendsten Aussagen der Speaker. Eingeleitet wurde die Veranstaltung von Bernd Kratz (Gesellschafter, Institut des Interaktiven Handels). Bei hohen Wachstumsraten wie wie Zalando kommen auf Logistiker neue Herausforderungen zu. „Das muss man als Logistiker erst einmal schaffen“, so Kratz. Auch in Österreich zeigt die Richtung nach oben: Mit einem Pro-Kopf-Umsatz von 885 Euro ist man bereits an vierter Stelle in Europa. Hier hat man laut Kratz in den vergangenen Jahren aufgeholt und etwa Länder wie Deutschland überholt.

Roboter als neue Fachkräfte

In der Logistik gibt es einen Fachkräftemangel. Unternehmen wie Magazino oder GreyOrange wollen mit automatisierten Lösungen entgegenwirken. Die Roboter von Magazino können den Pick durchführen. Durch Auswertung von Daten wurde den Maschinen eine Hand-Auge-Koordination beigebracht. Samay Kohli, Co-Founder und Group CEO von GreyOrange, hat es mit seinen Robotern geschafft, intelligente Automation in die Lager zu bringen. Das heißt: Die Software der Roboter entscheidet, wie die Hardware benutzt wird. „Das erhöht die Flexibilität und Skalierbarkeit für die Unternehmen“, so Kohli. Er sieht die Umsetzung der voll automatisierten Fabrik in etwa zehn Jahren. Für Christian Zillner (Magazino) ist jedoch klar, dass dort trotzdem Servicetechniker arbeiten werden.