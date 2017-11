DHL baut für 335 Millionen Euro Central Asia Hub in Hongkong aus

DHL Express hat in Partnerschaft mit der Flughafenbehörde Hongkong einen Erweiterungsplan über 335 Millionen Euro für sein zentralasiatisches Hub (CAH) bekannt gegeben. Somit sind in den Ausbau dieses strategischen Drehkreuzes bisher mehr als 520 Millionen Euro geflossen – in Summe die bislang größte Investition von DHL Express in die Infrastruktur der Region Asien-Pazifik. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2022 geplant, rechtzeitig zur erwarteten starken Nachfrage im Perlflussdelta (PPRD) und zur Fertigstellung der dritten Landebahn des internationalen Flughafens Hongkong 2024.

Ken Allen, CEO von DHL Express, sagte dazu: „Das internationale E-Commerce-Geschäft und der innerasiatische Handel nehmen immer mehr Fahrt auf. Deshalb wollen wir unser globales Netzwerk sowie unsere Dienstleistungen weiter ausbauen. Durch die Erweiterung des für uns strategisch wichtigen Standorts in Hongkong erhöht sich nicht nur die Durchlaufleistung in der Region Asien-Pazifik. Wir fördern darüber hinaus auch den schnell wachsenden internationalen Handel in der Region sowie weltweit.“

Strategische Investition zur Deckung steigender Handelsvolumen

Die Expansion kommt zum richtigen Zeitpunkt: In den vergangenen Zehn Jahren hat das CAH eine Zunahme des Sendungsvolumens um jährlich durchschnittlich zwölf Prozent verzeichnet. Als eines von drei globalen Umschlagzentren von DHL Express wird das erweiterte CAH auch in Zukunft sowohl im globalen als auch im asiatisch-pazifischen Netzwerk als zentrales Drehkreuz fungieren. Mehr als 40 Prozent des gesamten Sendungsvolumens in der Region Asien-Pazifik werden über dieses Drehkreuz abgewickelt.

Das erweiterte Luftfrachtdrehkreuz wird mit einem hochmodernen Umschlagsystem ausgestattet, wodurch die Produktivität und die Durchlaufleistung von derzeit 75.000 auf 125.000 Sendungen pro Stunde erhöht werden. Im Vollbetrieb wird die Durchlaufkapazität um 50 Prozent auf mehr als 1,06 Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert. Mit der vergrößerten Sortieranlage wird DHL im Vergleich zur Eröffnung im Jahr 2004 ein sechsmal höheres Sendungsvolumen abwickeln können. Darüber hinaus erhöht sich auch die Lagerfläche des CAH um 50 Prozent auf 47.000 Quadratmeter.

Ken Lee, CEO von DHL Express Asien-Pazifik, betonte: „Das CAH verbindet mehr als 70 DHL Express-Gateways in der Region und trägt somit entscheidend zur Stärkung unseres bestehenden Hub-Netzwerks im asiatisch-pazifischem Raum, unter anderem in Shanghai, Singapur und Bangkok bei. Durch den Ausbau profitieren wir außerdem vom Wachstum auf der innerasiatischen Handelsroute, die derzeit 40 Prozent unseres Umsatzes in der Region ausmacht. Dank vollautomatisierter Röntgenanlagen erfolgt die Sendungskontrolle dreimal so schnell wie bisher, was die Sendungsabwicklung im CAH insgesamt beschleunigt.“

Die TAPA-A-zertifizierte Einrichtung erhält ein zukunftsweisendes Sicherheitssystem mit insgesamt 520 Überwachungskameras sowie eine hochmoderne Zugangskontrolle. Darüber hinaus kommt ein Qualitätskontrollzentrum (QCC) zum Einsatz, das die Abflug- und Landezeiten in Echtzeit überwacht und Auffälligkeiten sofort meldet. Dadurch kann DHL Kunden proaktiv über Verspätungen oder Flugausfälle informieren. Das QCC ist mit dem Network Control Center der Region Asien-Pazifik in Hongkong und mit über 70 Gateways sowie 500 Servicezentren in mehr als 40 Städten in weiteren asiatischen Ländern vernetzt.

Am strategisch wichtigen Standort in Hongkong – nur vier Flugstunden von zahlreichen Großstädten in der Region Asien-Pazifik und im Perlflussdelta entfernt – ist das CAH außerdem an das hervorragend ausgebaute asiatische Luftnetzwerk mit täglich mehr als 800 Linienflügen angebunden.

Quelle: DHL

Quelle: mylogistics.net