Ekol Logistics steht vor Markteintritt in Österreich

Früher als erwartet realisiert Ekol Logistics den ersten Standort in Österreich. Das türkische Unternehmen bestätigt gegenüber der Österreichischen Verkehrszeitung Pläne für die Eröffnung einer Niederlassung am Güterbahnhof Villach Süd. Der Standort soll als Kompetenzzentrum für das Waggonmanagement fungieren.

Wie schon in 2016 steigt die Zahl der von Ekol Logistics im intermodalen Verkehr in Europa bewegten Sendungen auch in diesem Jahr um rund 25 Prozent. Wenn diese Geschäftsdynamik anhält, muss das Unternehmen das Angebot auf der Schiene in den nächsten Jahren verdreifachen. Dadurch entsteht allein auf den Deutschland-Verbindungen ein enormer Bedarf an Serviceleistungen rund um das Waggonmanagement, den der geplante Standort am Güterterminal Villach Süd in Fürnitz in Zusammenarbeit mit dem vor Ort ansässigen ÖBB-Werkstättenbetrieb abdecken soll.

Ekol Logistics setzt sich die Bereitstellung von weitgehend grünen Transportlösungen auf den Verbindungen zwischen Europa auf der einen sowie der Türkei, Iran und den Ländern im Nahen Osten auf der anderen Seite zum Ziel. Zu diesem Zweck stehen ausgereifte und eng verzahnte Logistikkonzepte mit Verschiffungen von Triest nach Istanbul mit vor- oder nachgelagerten Blockzug-Operationen von und nach Deutschland, Tschechien und Belgien bereit.

