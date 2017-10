UnitCargo: Einweihung der neuen Firmenzentrale in Wien Hietzing

„Bei UnitCargo ist der Kunde mehr als nur König. Er steht im Zentrum unseres Handelns“, erläuterte Geschäftsführer Davor Sertic in seiner Ansprache anlässlich der gestrigen Einweihung der Firmenzentrale in 1130 Wien-Hietzing vor zahlreichen anwesenden Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kunden die Firmenphilosphie.

Seit rund 3 Monaten ist die Belegschaft am neuen Standort aktiv. Das vielsprachige Team der Unitcargo Speditions Ges.m.b.H. arbeitet am Hietzinger Kai 13 / Top 7 nun auf 260 m² Bürofläche in einem denkbar attraktiven Umfeld. Die gute Erreichbarkeit durch die in unmittelbarer Nähe gelegene U4-Station Braunschweiggasse, beziehungsweise die direkt angrenzende öffentliche Tiefgarage, kommt nicht zuletzt den Kunden und Partnern zugute.

Zum Leistungsspektrum des 2004 gegründeten Unternehmens gehören Lkw Komplett- und Teilladungen im Korridor Skandinavien, Benelux, Deutschland, Balkan, Türkei und Iran. Mit 70 Mitarbeitenden an eigenen Standorten in Österreich (Control Tower in Wien), Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Türkei und seit Mai 2017 in Polen nimmt die Spedition im Geschäftsjahr 2017 Kurs auf 30.000 Komplettladungen und 30 Mio. Euro Umsatz.

www.unitcargo.at

Quelle: oevz.com